张芗逸 刘 琪

原标题：化解融资难题 支持小微企业融资协调工作机制见成效

2月25日，国家金融监督管理总局（以下简称“金融监管总局”）、国家发展改革委联合召开支持小微企业融资协调工作机制推进会。

会议指出，2024年10月份工作机制启动以来，在各地党委政府的高效统筹下，在相关部门、银行机构的密切配合下，四级工作机制迅速搭建、有序运行，取得阶段性成效。各地累计走访小微企业、个体工商户等经营主体超过5000万户，授信超过10万亿元。小微企业无还本续贷余额近7万亿元。

中国商业经济学会副会长宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示，支持小微企业融资协调工作机制为小微企业提供更稳定、更便捷的融资渠道，增强企业的发展信心。接下来，消除小微企业融资的隐性壁垒、进一步简化融资流程、降低小微企业融资成本，仍是该工作机制建设和完善过程中的重中之重。

北京改革和发展研究会特约研究员田惠敏表示，政府协调减少了银行和企业间的信息不对称，也让小微企业获得了更多触达银行的机会，信用良好但缺乏抵押品的小微企业得以被纳入银行信贷服务范围。另外，通过工作机制省掉中间环节，也让小微企业免于支付贷款时的中介费、担保费等，利于企业减负。

支持小微企业融资协调工作机制启动后，各地积极行动，加快推动工作机制从“纸面”落到“地面”，小微企业融资环境得到改善。金融监管总局数据显示，2024年四季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额81.4万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额33.3万亿元，同比增长14.7%。

会议强调，要进一步提高站位、强化担当，坚决消除阻碍民营和小微企业融资的各种隐性壁垒，全力支持民营和小微企业克服困难、健康发展，真正成为推动经济社会高质量发展的新动能、新引擎。

田惠敏建议，为更好消除小微企业融资的隐性壁垒，各地可以进一步精准摸排各行业、各领域小微企业的融资需求，特别是针对科技型小微企业等特殊企业，要提供更具针对性的金融服务。同时，鼓励银行等金融机构进一步创新金融产品和服务模式，并加大知识产权质押等创新融资模式的推广力度。此外，创新风险分担机制，扩大政府性担保覆盖面，探索“银行+保险+担保”风险共担模式，也能减轻银行放款顾虑。

(责编：罗知之、陈键)

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