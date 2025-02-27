李楠楠 高清扬 王子锋

2024年12月召开的中央经济工作会议，把全方位扩大内需摆在首位，强调“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。这充分表明了对扩大内需的高度重视和坚定决心。

如何把握扩大内需的战略意义？如何找到全方位扩大内需的有效途径？近日，中央党校（国家行政学院）中国式现代化研究中心主任、马克思主义学院教授张占斌做客人民日报“高质量发展故事汇”栏目时，从三个常见的误区着手，解释扩大内需的深刻内涵。

“扩大内需是掏空老百姓的钱包。”针对这一误区，张占斌表示，扩大内需、提振消费，当然需要老百姓的参与。一方面要提高供给的质量和水平，不断满足人民对美好生活的向往；另一方面，也需要不断地完善收入分配制度和政策，提高公共服务水平，来不断地增加老百姓的收入，让老百姓减去后顾之忧，能够放心大胆地去消费。最终目的是让咱们的日子过得好，经济更稳健。

以湖北为例，大力发展冬季冰雪经济，不仅促进了当地文旅企业的创新发展，而且催生出雪道维护、安全保障、雪具租赁、餐饮服务等新的工作岗位，让更多村民在家门口就有了稳定收入。

“我们当地人都说，一个滑雪场，改变着一座高山小镇。”从无到有，从小到大，湖北恩施绿葱坡滑雪场副总经理郑孝欢介绍，越来越多的人到这里拥抱“南国冰雪”，消费者以更低的价格享受到优质服务。民宿餐馆开起来了，装备租赁火起来了。政府的各项配套支持政策，让这份“雪花钱”赚到大家伙的荷包里。

“两新”政策是短期刺激政策吗？对这一误区，张占斌认为，“两新”政策是指大规模设备更新和消费品以旧换新政策。目的是扩大内需、促进消费，推动产业升级与高质量发展，并体现了对绿色发展理念和民生福祉的关注。因此，“两新”政策不是简单的短期刺激消费政策，而是推动产业转型升级的有力举措。

海尔制冷全球供应链智能制造工程师刘贺新站在车间里，看着眼前的数字孪生可视化中枢和精密运转的智能生产线，感慨道：“这些年，从老旧设备到智能工厂的蜕变，不仅是技术的飞跃，更是一场关乎效率与责任的革新。”

一台台节能冰箱走进家庭，降低碳排放；一套套智能系统反哺生产，提升品质标准。刘贺新深知，国家政策像一根纽带，将用户的需求与企业的升级紧密相连。这种“全链焕新”，让经济效益与社会责任实现了共振。

近年来，有这样一种错误的认知，认为“扩大内需就意味着放弃国外市场”。张占斌告诉记者，新时代新征程，着眼于构建新发展格局的战略考量，需要全方位扩大内需，把超大规模市场优势发挥出来，着力构建一个以国内内需为主导的，国内国际市场联动的一个新格局。

六年前，《哪吒之魔童降世》上映。今年，续作《哪吒之魔童闹海》在大年初一上映。成都可可豆动画影视有限公司总经理刘潘感慨，国潮给电影市场消费带来了加成效应，观众更愿意为具有中国文化特色的影视作品买单。

电影第一部在海外播出后，产生了良好的国际影响力。续作登陆北美洲等多个地区的大银幕，预售阶段就已受到广泛关注。刘潘相信，在全球化浪潮推动下，中国电影正以前所未有的速度和决心走向世界舞台，向全球观众展示中华文化的独特魅力。中国电影作为文化传播的重要载体，将会以其深厚的文化底蕴和巨大的市场潜力，带来国内外消费新体验。

为此，张占斌表示，全方位扩大内需，需要充分调动“四个积极性”：要充分调动广大人民群众的积极性，要充分调动各类经营主体特别是民营企业的积极性，要充分调动资本市场的积极性，要充分调动领导干部的积极性。

全方位扩大内需，不是“权宜之计”，而是长期战略之举。

“我们必须坚定信心、实干为先，既要‘快马扬鞭’，尽快促使内需成为拉动经济增长的主引擎，更要‘登高望远’，持续深化体制机制改革、完善治理体系，为中国经济阔步前行注入持久稳定的内生动力。”张占斌说。

(责编：郭思邈、章斐然)

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