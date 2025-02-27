原标题：中国人民大学报告：快手带动4320万就业机会，直播电商促就业效应明显

2月26日，中国人民大学中国就业与民生研究院发布了《短视频直播平台推动高质量充分就业研究报告（2024）》（简称报告）。报告显示，截至2024年底，快手平台共带动了4320万个就业机会，催生了174个新职业。

“作为数字经济典型代表的短视频直播平台在近年来获得了飞速发展，不仅对经济的发展起到了重要的推动作用，并且依托‘直播+’等丰富的业态对就业产生了深远的影响。”中国人民大学中国就业与民生研究院副院长周广肃介绍本次研究的初衷。

《报告》以快手平台为调研对象，总结了短视频直播平台促进高质量充分就业的机制：第一，通过降低就业门槛，带来普惠的规模化就业和创业机会的增长；第二，通过推动直播电商等“直播+”产业催生新业态的发展，创造就业新增量，尤其为青年提供了更多的就业创业机会；第三，通过直播带岗推动劳动力市场的在线化、视频化、智能化，提升就业大市场的人岗匹配效率；第四，突破空间和时间的限制，给重点群体就业创业创造条件。

“直播+”产业催生了大量新业态，直播电商促进就业效应明显

根据测算，截至2024年底，快手平台共带动了4320万个就业机会，其中快手平台直接带动的就业机会为2300万个，主要为直接通过平台获取收入的短视频创作者和主播；快手平台间接带动的就业机会为2020万个，其中包括573万个内容生态带动的就业机会，如MCN机构、直播公会、服务商等相关机构的就业机会，以及1447万个直播电商生态带动的就业机会，如直播电商带动的直播间相关的就业机会以及上下游产业链的就业机会。

其中，直播电商等“直播+”产业通过其独特的生态优势，深度赋能产业链上下游，创造了大量就业机会。根据测算，直播电商GMV每增加一亿元，可以带动就业岗位增长约1200人，展现出强劲的就业带动作用。

00后大学生文淼从东北农业大学毕业，“跨界”进入了直播电商成为“直播氛围师”。在助农直播间里，文淼不仅当“捧哏”带动氛围，还横跨直播的各个阶段，负责设备调试、后台操作、维护直播秩序、数据复盘等内容。仅半年，她就已经帮助上万件农产品走出大山。

“短视频直播平台不仅是个人才华展示的平台，也是实现消费者与商家供需精准匹配的平台，承载着千千万万中小商家的发展和千万就业。”中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉表示，直播电商已经成为新的就业蓄水池。

催生174个新职业带动就业新增量，打造青年友好型就业

人力资源和社会保障部在2024年7月份发布的新职业、新工种中，网络主播、直播招聘师、生活服务体验员、用户增长运营师等多个职业都来自“直播赛道”，体现了短视频直播平台的发展对新职业的推动。

快手平台依托7亿多的用户基础和丰富的直播生态，催生了174个根植于其业态所产生的新职业类型，极大地拓展了中国的职业图谱，创造了就业新增量。

短视频直播生态催生的新职业扩大了青年的就业范围，为青年群体提供了更多的就业创业选择。调研显示，九成青年对数字生态的新职业持看好态度。

短视频直播行业正吸纳大量就业，形成专业化、职业化的新职业生态。中国职业技术教育学会副会长、人社部中国就业培训技术指导中心原党委书记陈李翔表示，随着短视频直播生态与产业深入融合，更多新业态和新职业不断成长。短视频和直播平台与实体经济相融合，赋能传统经济的数字化转型，可以实现数字时代创业的就业倍增效应。

此外，快手平台创造出的“直播带岗”这一新型模式，显著提升了人岗匹配效率，为求职者和企业搭建了高效、直接的沟通桥梁，推动了招聘的线上化率。

“调研发现，多地区公共就业服务部门开始提供免费的直播运营职业技能培训课程，涵盖电商运营、短视频制作、直播带货等领域。这种‘授人以渔’的方式，不仅帮助重点群体实现了就业，还为他们提供了长期职业发展的可能性。”周广肃介绍，短视频直播平台以自身的核心业务为基础不断辐射、赋能上下游产业与实体经济，在推动高质量充分就业的过程中发挥了十分重要的作用。

(责编：董童、李源)

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