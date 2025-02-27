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高质量发展故事汇丨张占斌：全方位扩大内需 要充分调动四个积极性

人民网记者 王子锋
2025年02月27日13:36 | 来源：人民网
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去年12月份召开的中央经济工作会议，把全方位扩大内需摆在了首位，强调要“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。”充分表明了党和国家对扩大内需的高度重视和坚定决心。

近日，中央党校（国家行政学院）中国式现代化研究中心主任、马克思主义学院教授张占斌做客人民日报“高质量发展故事汇”栏目时表示，全方位扩大内需，我们要充分调动四个积极性。

一是要充分调动广大人民群众的积极性。促进消费是扩大内需的重要方面，最根本的就是要促进就业、完善社保、优化收入分配结构，尤其是推动中低收入群体增收减负，从而提升广大群众的消费能力、消费意愿和消费层级。

他认为要把扩大消费同人民生活品质结合起来，创新多元化消费场景，扩大服务消费，积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济等消费新模式新业态发展，以高质量供给，持续释放消费潜力，培育内需新增长点。

二是要充分调动各类经营主体特别是民营企业的积极性。他表示，要持续优化民营经济发展环境，加大对民营经济政策支持力度，强化民营经济发展法治保障，促进民营经济健康成长，持续营造关心、促进民营经济发展壮大的社会氛围，着力推动民营经济实现高质量发展。

三是要充分调动资本市场的积极性。调动各方面投融资的积极性，从而推动市场的活跃，促进上市公司不断创造效益，坚定广大投资者长期投资的信心，培养出更多耐心资本、长期资本。

他表示，要不断完善投资政策工具，着力扩大有效益的投资，发挥好政府投资的带动放大效应，引导社会资本重点支持薄弱领域，补短板、增后劲，推动经济向上、结构向优。

四是要充分调动领导干部的积极性。一方面，要优化考核机制，合理设计考核指标，加之必要的顶层牵引，充分释放扩大内需的治理效能。另一方面，要建立和完善激励与容错的机制，并在实践中推动标志性改革举措落地见效，缓解地方和基层的考核焦虑，切实为基层松绑减负，让想干事、会干事的干部能干事、干成事。

“全方位扩大内需既是构建新发展格局的关键环节，也是推动高质量发展的重要基础，更是实现中国式现代化的必要条件。必须充分认识到，这不是‘权宜之计’，而是长期战略之举。”张占斌说。

(责编：郭思邈、章斐然)
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