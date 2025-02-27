人民网北京2月27日电 （记者孙红丽）商务部27日举行的例行发布会上，商务部新闻发言人何亚东介绍，发展服务贸易和服务消费是稳外贸、扩内需的重要抓手。2024年，全国服务进出口总额达到7.5万亿元人民币，规模再创历史新高，以美元计首次突破万亿美元；服务零售额实现6.2%的增长，居民服务性消费支出同比增长7.4%，对消费支出增长贡献率达63%。

何亚东表示，2月21日国务院常务会议提出，通过“对外开放”、“对内放开”的办法，吸引内外资投向服务消费领域，充分激发市场力量，更好满足人民群众品质消费需求。

商务部将全面实施跨境服务贸易负面清单，稳步推进梯度开放。主动对接国际高标准经贸规则，会同相关部门，在电信、教育、文化、医疗、金融等领域研究推出一批新的开放举措。

商务部将打好政策“组合拳”，加快完善服务消费“1+N”政策措施体系，推动出台支持家政服务消费、数字消费、体育消费等一系列政策，扩大服务领域高质量供给。加强新业态新模式培育，创新服务消费场景，增强人民群众的“获得感”。

(责编：孙红丽、吕骞)

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