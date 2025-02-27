新华社北京2月27日电（记者唐诗凝、谢希瑶）记者27日从商务部获悉，2024年，全国服务进出口总额达到7.5万亿元，规模再创历史新高，以美元计首次突破万亿美元；服务零售额实现6.2%的增长，居民服务性消费支出同比增长7.4%，对消费支出增长贡献率达63%。

在当天召开的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人何亚东说，商务部将全面实施跨境服务贸易负面清单，稳步推进梯度开放。主动对接国际高标准经贸规则，会同相关部门，在电信、教育、文化、医疗、金融等领域研究推出一批新的开放举措。打好政策“组合拳”，加快完善服务消费“1+N”政策措施体系，推动出台支持家政服务消费、数字消费、体育消费等一系列政策，扩大服务领域高质量供给。加强新业态新模式培育，创新服务消费场景，增强人民群众的获得感。

发展服务贸易和服务消费是稳外贸、扩内需的重要抓手。近期召开的国务院常务会议提出，通过“对外开放”“对内放开”的办法，综合运用财政、税收、金融等政策，充分利用市场力量，进一步增加优质服务供给，更好满足群众多样化服务消费需求。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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