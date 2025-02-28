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中国连续12年成为全球最大网络零售市场——

促消费，电商展现更大作为（锐财经）

本报记者 王俊岭
2025年02月28日05:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　购新补贴政策实施以来，湖北省恩施市消费者线上线下选购火热，消费市场活力明显增强。图为顾客在恩施市一家商业购物中心选购新款平板数码产品。
　　谭  华摄（人民视觉）

　　河北省固安县抢抓京津冀协同发展机遇，发展现代商贸物流产业，吸引物流行业龙头企业落户固安。2024年，固安县现代商贸物流产业增加值完成117.4亿元。图为2月26日，在京津冀（固安）国际商贸城，商户在进行直播销售。
　　新华社记者 王  晓摄

　　近年来，直播带货、即时零售等电商新模式持续拓展，带动线上消费增长作用明显。记者从近日召开的全国电子商务工作会议上获悉，2024年全国网上零售额增长7.2%，中国连续12年成为全球最大网络零售市场。会议还提出，2025年，要着力营造良好电商生态，扩大数字消费，赋能产业转型。

　　

　　带来新潮购物体验

　　随便打开一款电商APP搜索“蜜桃猫”，玩偶、靠枕、夜灯、台历等一系列文创产品一应俱全。不仅价格公道，很多商家还提供包邮服务。相比于直接去商店寻找相关产品，效率高出了很多。

　　新潮的购物体验使得电商成为重要的消费增长点。

　　在甘肃民勤，35岁的电商主播石峻峰以手机为“新农具”，通过线上渠道向全国消费者直播展示民勤蜜瓜，单日最高卖出千余单。在辽宁沈阳，消费者李春蕾对于消费补贴政策的给力和电商平台的省力频频点赞。“去年海尔推出了‘小红花’家电套系。最近刷视频时，注意到快手海尔官方旗舰店有了‘国补’，就毫不犹豫地下了单。”李春蕾说。

　　据国家统计局贸易外经司司长于建勋介绍，2024年，全国网上零售额比上年增长7.2%；其中，实物商品网上零售额增长6.5%，增速快于社会消费品零售总额3个百分点。在实物商品网上零售额中，吃类和用类商品分别增长16%和6.3%。

　　面对日益增长的线上消费热情，电商平台也不断推出新举措。2月20日，天猫面向新入驻商家的支持举措“蓝星计划2025”全面升级，根据不同类型新商“量身定做”扶持激励。比如，为入门商家提供小二对接、实操培训、赠送推广流量券；对于进阶商家，天猫将与淘宝联盟、达人直播、淘宝搜索等场域合作形成孵化激励机制。“2024年，天猫新入驻商家同比增长83%。”天猫相关负责人说。

　　更好释放消费潜能

　　今年初以来，在家电以旧换新、“2025年全国网上年货节”等政策及活动的带动下，电商表现更加抢眼。

　　“春节假期，甩脂机、踏步机销售额增长98.3%、93.8%，有机调味品、有机奶销售额增长81.5%、44.4%。”商务部新闻发言人何咏前说，据商务大数据对重点电商平台监测，“2025年全国网上年货节”活动期间，全国日均网上零售额同比增长6.2%，实现2025年网络消费开门红。

　　除了常见的网购平台之外，即时电商、直播电商等电商新模式新业态也在快速吸引着消费者的关注。

　　商务部研究院发布的《即时电商发展报告（2024）》显示，当前，饿了么等即时电商平台积极探索并共同发力“即时+”，使商品和服务从供给、配送、消费等供应链全流程“即时化”，即时消费正向全品类拓展、多场景渗透、多地域覆盖转变，更好满足消费者“即需即买即得”的消费需求。

　　中国国际电子商务中心研究院院长李鸣涛认为，直播电商具有实时互动、多样化内容、强大视觉冲击、个性化推荐、社群效应、实时销售数据反馈等特点，更有利于激发潜在性、应激性的消费需求。“直播电商是近年来电商业态重要的创新方向，也是网络零售交易增量的主要来源。”他说。

　　电商快速发展也为邮政快递业吹响了“冲锋号”。“春节假期结束后电商平台、上游生产企业相继复工，寄递服务需求快速恢复。”国家邮政局新闻发言人侯延波说，邮政部门指导邮政快递企业全力以赴做好人员、运输车辆、分拨中心等基础能力投入，保障寄递服务网络畅通。

　　线上线下融合发力

　　随着发展的深入，电商涉及的不仅有商品消费，还有服务消费；不仅有线上渠道，更有线上与线下的联动。

　　2月27日，记者从商务部例行新闻发布会上了解到，商务部将推动出台支持家政服务消费、数字消费、体育消费等一系列政策，扩大服务领域高质量供给。加强新业态新模式培育，创新服务消费场景，增强人民群众的获得感。

　　在线上线下融合发力促消费方面，相关的尝试越来越多。

　　在山东，商务部门提出聚焦汽车、家电、家居等十大重点领域，全省全年开展1000场以上“百县千企万店”重点促消费活动；在云南，昆明市计划通过活动跨界搭载消费内容、整合惠民资源、扩大“线上+线下”影响，擦亮昆明四季消费新名片……

　　不久前，国家市场监管总局等五部门印发的《优化消费环境三年行动方案（2025—2027年）》也明确提出，“系统构建数字化消费生态体系，大力促进消费线上线下融合，打造沉浸式、体验式消费场景。”

　　2025年，电商在促消费方面的表现将会如何？专家认为，随着中国经济持续回升向好，城乡居民收入不断增长，相关提振消费政策不断落地落细，消费新业态新模式逐步培育壮大，消费市场扩大态势有望得到巩固增强。在这一过程中，电商有望与线下实体门店联动，从更深层次释放内需潜力。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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