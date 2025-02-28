本报记者 庞革平 李维俊

广西钦州铁路集装箱中心站，自动化龙门吊起落繁忙。2024年，中心站集装箱办理量突破70万标准箱，今年有望突破85万标准箱。

2023年12月，习近平总书记在广西考察时强调：“解放思想、创新求变，向海图强、开放发展”。

今年2月6日，广西壮族自治区召开“解放思想、创新求变，向海图强、开放发展”推动经济高质量发展大会，提出“向海图强、开放发展，赢取前所未有的广阔空间”。锚定发展目标，坚持实干为要，八桂大地再出发。

通关提效，跑出开放加速度——

一箱鲜椰子通关要多久？钦州港口岸给出答案：当天就能查验完毕并通关。

广西持续提升海铁联运转运效率，打通钦州铁路集装箱中心站与北部湾港钦州自动化集装箱码头的物理隔离、数据壁垒，综合作业效率提升约30%。“今年将进一步缩短广西各口岸全流程通关作业时长。”南宁海关关长王味冰说。

建设提速，打通开放新通道——

全长41.59公里的钦州东至钦州港铁路增建二线工程，是西部陆海新通道打通海上到陆地“最后一公里”堵点的重要线路，钦江双线特大桥是其中的重点项目。“数百名工人和管理人员坚守现场，加班加点建设大桥。”广西沿海铁路工程建设指挥部副指挥长廖刚说。

今年1月，西部陆海新通道铁海联运班列累计运输货物10.4万标准箱，同比增长30.9%。

项目提“智”，培育开放新动能——

智能大屏幕上，中心堆场各区域画面实时可见，轻点鼠标，多台斗轮堆取料机一键启动。通过智能化管理，58万平方米的北部湾港防城港码头中心堆场，装卸效率大幅提高。

以智能化提升开放水平。2月13日至14日，广西党政代表团赴广东调研，与当地共同谋划建设中国—东盟人工智能创新合作中心，加强人工智能和数字经济等领域合作。

2月15日，广西大区招商（粤港澳大湾区）启动会在广东深圳举行。广西招商团队聚焦“人工智能+”等新兴产业，已与多家企业达成建设智慧园区、零碳园区合作意向。

向海图强谱新篇，广西正在推进高水平对外开放的道路上乘势而上、踏浪前行。

《 人民日报 》（ 2025年02月28日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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