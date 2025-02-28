本报记者 徐元锋 秦瑞杰

开年以来，宁湘直流工程中宁换流站建设现场一派繁忙。这条以宁夏回族自治区“沙戈荒”新能源为主的电力输出大通道将于今年投运，届时每年外送电力预计超360亿千瓦时。

从“煤电重镇”到“绿电先锋”，宁夏加速推动新能源产业发展。去年，自治区新能源装机规模达到4132万千瓦，占总电力装机比重55%。

2024年6月，习近平总书记在宁夏考察时指出：“宁夏的现代煤化工和新型材料产业，风电、光伏、氢能等清洁能源产业，葡萄酒、枸杞等特色产业，要精耕细作、持续发展。”

牢记嘱托，宁夏聚焦能源绿色低碳发展、产业转型优化升级、生产生活方式绿色转型，加快建设新型能源体系。

加大新能源资源开发力度，扩大新能源发展规模——

2.8万亩、220余万块光伏板首尾相连，将腾格里沙漠“染”成靛蓝色。这片位于中卫市的“光伏海”，年发电量可以满足150万个普通家庭一年的用电需求。

目前，宁夏每使用3千瓦时电就有1千瓦时绿电。“今年将进一步丰富‘新能源+’开发模式，鼓励农光互补、草光互补等多产业融合开发。”自治区发展改革委二级巡视员钱克军介绍。

建设优势特色产业绿电园区，提升新能源利用占比——

位于灵武市的硅基绿电园区里，施工人员忙着进行光伏管桩打孔作业。今年，园区企业将使用绿电替代传统能源。项目负责人闻小华说：“降低工业电价、控制标煤消耗，都是实打实的效益。”

统筹项目规划和制度保障，破解新能源消纳难题——

银川市永宁县闽宁镇，新能源汽车充电站旁，便是新建的共享储能电站。白天存储多余的新能源电力，在晚上分段放电。如今，闽宁镇已经实现了绿电“24小时”供应。

宁夏累计并网新型储能电站47座，累计装机规模居全国前列。未来，宁夏还将探索储能交易品种，研究新型储能盈利模式，企业能够通过绿电交易中心“团购”新能源。

站上新起点，宁夏将以新能源全产业链发展为牵引，推进产业结构优化升级，加快建设清洁低碳安全高效的新型能源体系，高水平建设国家新能源综合示范区。

《 人民日报 》（ 2025年02月28日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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