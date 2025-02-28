广东省珠海市外伶仃岛用上放心电——

本报记者 贺林平

夜幕降临，广东省珠海市外伶仃岛迎来一天中最惬意的时刻。岛上的路灯、码头照明灯、居民家中的灯次第亮起，与散落四处的点点渔灯和天空中的星光交相辉映。

居民梁银娇打开手机软件，一张自动生成的“电费日历”一目了然：前一天用电15千瓦时、电费9.13元。

“说起电价，以前是真闹心，夏天热，却不敢开空调。”在外伶仃岛上居住了35年，梁银娇对电价格外关注，“现在用上了平价电，近半年来电费降了很多。”

外伶仃岛所属的担杆镇，是距离珠海内陆最远的海岛镇，也是粤港澳大湾区唯一未与大电网连通的建制镇。过去，发电和供电服务都由岛上电厂负责。由于依靠柴油发电机发电，居民用电价格高达每千瓦时3.28元。

用上平价电、放心电，是几代海岛人的夙愿。

2021年以来，珠海市、区、镇三级人大代表积极调研担杆镇电力设施情况，先后10余次在不同场合提出相关建议。对海岛“用电贵”问题早有关注的广东省人大代表、珠海市人大常委会主任潘江，在吸纳各级代表意见建议的基础上，与一些同在珠海的省人大代表提交建议，呼吁解决大湾区最后一个未接入电网的建制镇电价过高的问题。2023年，在岛上生活了30余年的全国人大代表谢坚，再次提出解决岛上居民用电贵问题……

2023年，广东省人大常委会相关部门负责同志两次上岛调研，还会同省直相关部门和南方电网有关负责同志赴珠海督办建议办理工作，共同研究对策。

人大代表多年来接续努力，多方合作共同攻坚，梁银娇很快就从自家电费单上看到了变化：每千瓦时电价从2024年6月30日起降至0.609元。享受到平价电时，她激动不已：“盼这一刻太久了，终于实现了‘陆岛同价’。”

按照“厂网分离”原则，担杆镇将海岛现有柴油机发电厂和供电网络拆分。南方电网珠海供电局接管供电服务，向担杆镇所有用电户提供同价服务。同时，供电局还对外伶仃岛供电网架进行了改造提升，将其从单回路升级为双回路环网，更好保障海岛居民用电稳定、安全。“预计每年可为海岛居民和商户节约电费2200万元。”担杆镇人大主席杨国媚说。

实现“用电自由”的担杆镇，不仅居民生活更舒心，发展特色海岛游也更有底气了。

在外伶仃岛上经营烧烤店的林启东，将节假日打烊时间从晚上10点延后至凌晨2点，全天开启存储海鲜的冰柜，还新增了电烤架等无烟设备。“在以前可不敢这么干，电费吃不消。现在电费降了，每月营业额比以前多1万余元。”林启东喜笑颜开。

今年春节假期，外伶仃岛共接待上岛游客16678人次，过夜游客9022人次，实现旅游综合收入1403.5万元。

最近，趁着旅游淡季，外伶仃岛中心区一间连锁酒店加紧扩建。“不仅电费成本降低了，供电质量也有了明显提升，增强了我们投资海岛、升级服务设施的信心。”酒店经理孙伟华满怀憧憬，“我们打算再配置些电器，相信将来生意会越来越好！”

全国两会即将召开，即将赴北京参会的谢坚深有感触：“外伶仃岛平价电费单的背后，是全过程人民民主的生动实践。作为全国人大代表，我要更多关注民生，更好地反映人民群众的意愿呼声。”

《 人民日报 》（ 2025年02月28日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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