多地创新涉企执法模式，减轻企业经营压力

本报记者 王伟健 李 蕊 强郁文

中央经济工作会议指出，“针对企业经营中的关切诉求，加强政策支持和优化监管服务”。

涉企轻微违法行为“免罚轻罚”、创新涉企行政复议审理模式、涉企行政执法案件经济影响评估……各地各部门持续规范涉企执法监管行为，创新执法模式，积极推行柔性执法，让执法既有力度又有温度，减轻企业经营压力，支持经营主体健康发展。

——编 者

江苏苏州——

涉企轻微违法行为“免罚轻罚”

因为公司网站上的一个错误，江苏某钉业公司差点丢失一个订单。

此前，江苏苏州太仓市市场监督管理局接到举报，江苏某钉业公司网站上使用早已失效的质量标准体系ISO 9001认证证书，属于“虚假宣传”。

太仓市市场监管局执法大队立即对这家企业进行调查，发现情况属实。执法大队工作人员薛友杰说，公司质量标准体系认证证书已失效，网站上张贴失效证书，违反了反不正当竞争法，按照法律规定，最轻情节一般也要罚款20万元。

“罚款是一方面，如果处罚实施，处罚信息还要在国家企业信用信息公示系统公示，会对企业正在进行的一个项目招标产生负面影响。”公司负责人解释，网站建于2002年，由于公司疏于维护，没有及时撤下失效证书，才犯下这个错误。

执法工作人员仔细查看公司相关文件、翻阅网站信息后发现，公司曾经取得该质量标准体系认证，但确实对网站疏于管理，一直没有更新。不过，网站浏览量不多，公司没有通过网站宣传获利，并且这次犯错属于首次；而且公司得知情况后，立即对网站上相关内容进行了撤除。

根据涉企轻微违法行为“免罚轻罚”清单指导意见，太仓市市场监管局最终给予公司免于处罚的决定，并对企业的相关广告发布提供指导。

2020年起，苏州市市场监管局出台涉企轻微违法行为“免罚轻罚”清单指导意见，每年动态更新“免罚轻罚”清单。2024年11月，“免罚轻罚”5.0版清单正式发布，共129项。苏州市市场监管局局长顾玉琪说，指导意见在行政处罚法“不予行政处罚”“减轻处罚”规定的基础上，精细化制定免罚轻罚适用条件，保障包容审慎监管制度有效落地实施。

据介绍，根据苏州经济社会发展情况，指导意见还融入了“四新”（新技术、新产业、新业态、新模式）经济包容审慎监管机制相关内容，对相关企业优先采取教育提醒、劝导示范、警示告诫、行政指导或合规指引等柔性执法方式，推动企业自觉诚信守法经营，营造健康良好的市场秩序。

2020年以来，苏州市场监管系统共办理免罚轻罚案件26463件，案件数及减免处罚金额占全省市场监管系统超1/5，有效规范了行政执法行为、提升了执法服务效能。

山东青岛——

创新涉企行政复议审理模式

“心里悬着的石头，可算落了地。”接完一通电话，山东青岛西海岸新区一家文化投资公司的负责人鲍智友长舒了一口气，“80多万元的罚款不用交了。”

公司因什么事被罚？原来，此前公司接手了一个文化馆建设项目，施工时因砂土等建材无处堆放，便临时占用了16亩林地。虽然此前取得了临时用地手续，过了期限后也再次办理，但并未向林业部门提交相关手续。区综合执法局工作人员在检查时发现了这一问题，对公司擅自改变林地用途立案调查。

按照执法部门作出的行政处罚决定书，公司要在限期内恢复植被和林业生产条件，同时处以恢复植被和林业生产条件所需费用2倍罚款，共计80余万元。对此，公司提起行政复议申请，请求撤销该罚款决定。

“接到复议申请后，我们立刻开展实地调查，发现公司收到复耕复垦通知后，在限期内快速对涉案林地采取了补救措施，已经恢复植被和林业生产条件；而且公司违法行为尚属首次，危害后果轻微并及时进行了纠正，符合行政处罚法规定的‘首违不罚’情形。”西海岸新区司法局行政复议与应诉科负责人介绍。

从支持企业健康发展的角度出发，依据《青岛市优化营商环境条例》规定，复议机关最终撤销行政机关的罚款决定。“企业正面临着生产经营困难，资金临时短缺。政府撤销罚款决定，让我们感受到了执法的温度，提振了发展信心。”鲍智友说。

近年来，青岛市创新涉企行政复议审理规范化模式，持续优化营商环境，助力企业健康发展。“2022年，我们出台涉企复议案件审理办法，依法公正高效审理涉企行政复议案件。”青岛市司法局党委副书记、副局长刘文建说。

同时，青岛市司法局启动复议助力民营经济发展专项行动，在企业较为集中的重点产业园区设立涉企复议服务点，选聘涉企复议监督员，搭建政企沟通平台，听取企业诉求；在复议纠错后，及时提醒行政机关撤销网上公开的行政处罚决定，防止影响企业信用、上市融资等。

自审理办法实施以来，青岛市涉企行政复议办案平均提速20%，87%的案件通过释法说理实现复议终结，不再进入诉讼阶段，为多家企业避免经济损失7000余万元。

湖北建始——

涉企行政执法案件经济影响评估

“感谢相关部门免除了对我的处罚，我今后一定严格遵纪守法，确保食品安全！”拿到不予行政处罚决定书，60岁的湖北省恩施土家族苗族自治州建始县菜市场商贩于某说。

2024年初，建始县市场监督管理局执法人员发现，于某在菜市场经营重金属含量超过食品安全标准限量的农产品，且未建立食用农产品进货查验记录制度，按规定应处罚款5000元。

“当事人年龄较大、身体有残疾且家庭经济困难，如进行处罚，对其生活和经营活动产生的负面影响大，执法人员向单位申请开展涉企行政执法案件经济影响评估。”县市场监管局综合行政执法大队副大队长赵东介绍，该局组织县优化营商环境办公室、县委政法委、县司法局、县人民检察院、律师事务所等部门的相关人员对案件的行政处罚进行了评估。“评估认为，当事人属初次违法，能积极配合案件调查，如实说明进货来源并进行了整改，未造成严重危害后果，符合免予行政处罚的情形。”赵东说。

涉企行政执法案件经济影响评估，就是在原有行政执法过程中新增评估环节。2022年，建始县探索明确“可能严重影响企业正常生产经营或造成企业停产、停业、关闭等重大影响”等8项评估范围，对违法行为情节轻微或没有明显社会危害的，从轻、减轻或免予行政处罚，并要求各行政执法单位规范细化事项清单，确定可免罚、减罚的具体情形、法律依据和适用条件。

“我们的目标是在法律允许范围内，最大限度降低行政执法办案活动对经营主体生产经营的负面影响。”建始县司法局副局长龚冰介绍，县里成立由公检法司等部门业务骨干和法律专家组成的经济影响评估人才库，负责监督评估结果并给出专业性建议。

2024年以来，建始县在涉企行政执法经济影响评估清单基础上进行再筛选、再分类，通过“首违不罚、公益减罚、轻微速罚”改革，推进行政执法单位柔性执法、精准执法。

截至目前，建始县已办理“涉企行政执法案件经济影响评估”“首违不罚”等各类柔性执法案件1万余件，开展经济影响评估培训30余次，减免行政处罚罚款2800余万元，帮助稳岗就业1200余人。

《 人民日报 》（ 2025年02月28日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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