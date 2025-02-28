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重庆江北区借地形特色打造消费新场景——

来观景台打卡“吃单轨”“推单轨”

本报记者   王欣悦
2025年02月28日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　游客在相国寺滨江公园观景台打卡单轨穿楼。
　　林 豪摄（人民视觉）

　　“张嘴保持住，一、二、三！”

　　在重庆市江北区华新街相国寺滨江公园观景台，游客们靠着栏杆排排站，以对岸穿楼而过的单轨列车为背景，摆出“张嘴吞列车”“手推单轨”等错位姿势，将重庆的交通景观玩出了新花样。

　　今年春节后，滨江公园观景台在社交平台走红。这座观景台本是为方便市民欣赏江景而建，对岸就是重庆“网红”打卡地——轨道交通李子坝站。有游客发现在这里可以拍出“吃单轨”的错位效果，让这里摇身一变成为“舌尖上的景点”。

　　“当初设计时，并未想到这里会因错位拍摄单轨而走红。”华新街街道工作人员吴文文说。面对快速上升的热度，街道迅速响应——增派志愿者引导秩序、保持观景台卫生，联合城管部门加强周边秩序管理，并计划引入餐饮门店和文创市集，将观景台从打卡点升级为消费体验区。

　　在距离观景台3公里的观音桥商圈，另一处打卡点同样引人注目——一块放映着“我在重庆”4个大字的巨型广告屏。夜幕降临后，屏幕与城市灯光交织，颇具赛博朋克风格。自2024年初放映以来，这里日均吸引近万名游客。

　　从滨江公园观景台打卡“吃单轨”，到观音桥商圈的“我在重庆”城市标识，再到江北星光68广场星桂坊街区，江北区通过挖掘地形特色与城市符号，打造一批消费新场景。

　　“流量来了，如何让游客留下才是关键。”对于游客自行发掘的打卡地，江北区文化旅游委积极转化运营，力求给游客提供更好的体验。在观音桥商圈，江北区文化旅游委副主任王丽娜站在打卡平台上，望向对面“我在重庆”广告屏。她脚下的观景台——原本不足100平方米的过街天桥，在今年春节前被拓宽，新增的花池错层台阶让游客无需拥挤即可找到最佳拍摄角度。

　　这种精细化服务并非孤例。在江北星光68广场星桂坊街区增加亮化装饰，灯光与玻璃墙的巧妙组合，将狭窄的街道延伸出纵深感，更便于拍照出片；在观音桥商圈，热力感应系统实时预警人流拥堵风险，公安部门成立“巡防快处队”，5分钟内就能抵达突发事件现场，为游客安全保驾护航。

　　“把服务做细，真正满足游客的需求，流量自然变成‘留量’。”王丽娜介绍，江北区引入专业设计团队，将打卡点转化为特色消费街区，延长游客的游览时间；北城天街等商场以“我在重庆”为IP吸引众多品牌入驻，打造吸引年轻人的主题消费区。

　　“我们的目标是利用重庆地形，以小改动激活更大传播潜力，打造独特的文旅IP。”王丽娜说，“我们正计划将滨江公园观景台打造为新地标，串联周边鹅岭瞰胜楼、陆海国际中心等标志建筑，把打卡点拓展成游览区。”此外，江北区文化旅游委正在策划一条新的旅游线路，将在蛇年春晚上亮相的7个江北区景点串联成线，吸引更多游客。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月28日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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