图为浙江省诸暨市枫桥镇杜黄新村“躺鹿牧场”露营基地。

张候菲摄（人民视觉）

图为江西省新余市渝水区“一老一小幸福院”里，老人、孩子与志愿者一起参加活动。

廖金海摄（人民视觉）

图为宁夏盐池县青年志愿者给乡亲们发放移风易俗宣传单。

但 雨摄（人民视觉）

图为山东省德州市陵城区义渡口镇育种基地，冬小麦进入返青期。

侯晓雅摄（人民视觉）

春为一岁首，农为百事先。伴随春的信息，今年的中央一号文件已经公开发布，田野里又迎来新一季的耕耘。

今年是“十四五”规划收官之年，站在1.4万亿斤的新起点上，面对日益多元的消费需求，该如何确保粮食安全？把乡村全面振兴的美好蓝图变成现实，要让乡亲们得到可感可及的实惠，农村基础设施如何不断改善，乡村公共服务如何有效提升，移风易俗如何持续推进？本报记者走访了一些乡村、采访了专家学者，透过一线故事和专家观点来探寻答案。

——编 者

站在新起点

一茬接着一茬干

本报记者 郁静娴

【故事】

“水来喽——”随着喷头旋转，水珠均匀洒落在麦苗周围。气温回升，冬小麦进入返青期，山东省德州市陵城区前孙镇陈庄村麦田的喷灌系统正式投入春灌作业。

麦怕胎里旱，返青水对小麦生长格外重要。通过高标准农田建设，陈庄村的农田安上了喷灌设施，可以根据作物需水情况精准调控水量。“喷灌1小时，就能干完过去一天的活，又好又快。”村里众盼专业种植合作社理事长陈书智说，与大水漫灌相比，每亩地可节水三成、节肥两成，增产10%—15%。

在陵城区，101.5万亩冬小麦陆续喝上了返青水。由于去年冬季降水偏少，今年春灌时间比往年提前了一周左右。

如何准确掌握浇水的时机？陵城区农业农村局副局长纪书鹏介绍，区里建立了智慧农业大数据平台，由小型田间气象观测站、多光谱无人机、高清摄像头、卫星传感器等组成的一整套“天空地人机”装备，全天候探测采集田间各项数据，并及时发布种植进度、病虫害风险、气象灾害预警等信息，经过后台分析，可以给出种植品种、播期和投入品用量方面的建议。

“浇水、施肥，全程都有大数据助力，种起来更安心。”在陵城区义渡口镇小麦良种繁育基地，大李新村种粮大户李功华年年跟着种业公司进行制种，镇上为农户提供供种、去杂、除草、“一喷三防”等专业化服务。“这几年种的是‘鲁研951’，抗旱性好，产量也挺高，收获后还能订单回收，每斤价格比市场价高0.13元。”李功华说。

良种良法释放生产力。这一片3万亩小麦良种繁育基地，在田小麦新品种达到100余种。4年来，基地根据不同地力条件及用途，先后推广了40余个高产优质小麦新品种，每年通过小麦品种国审、省审2至3个，每个新品种可实现增产5%。

目前，德州已建成全国首个百万亩大面积“吨半粮”示范区。“科技赋能，春耕春管更加高效，为我们新一年的粮食生产打下了好基础。”纪书鹏说，眼下冬小麦长势良好，一、二类苗占比95%。下一步要继续细化田间管理，强化新品种、新技术、新装备的集成应用，持续提升“吨半粮”生产能力，将增产潜力转化为现实产量。

【政策点击】

今年中央一号文件强调，持续增强粮食等重要农产品供给保障能力。我国将进一步扩大粮食单产提升工程实施规模，加力落实新一轮千亿斤粮食产能提升任务。通过落实稻谷、小麦最低收购价政策，鼓励地方开展粮油种植专项贷款贴息试点等，调动农民种粮积极性。

【专家点评】

中国农业科学院战略研究中心副主任、农经所研究员王秀东：

悠悠万事，吃饭为大。去年全国粮食产量再创新高，迈上1.4万亿斤新台阶。也要看到，极端天气事件频发、贸易保护主义抬头等，仍在持续增加粮食供应链体系的不确定性。随着我国居民膳食结构升级拉动饲料用粮增加，粮食供需两头的结构性矛盾也不容忽视。

在有限的耕地和水资源双重约束下，解决好14亿多人口的吃饭问题，需要坚持深化藏粮于地、藏粮于技战略，加快补齐农田灌溉、排涝、抗旱等基础设施短板，增强农业防灾减灾能力，加快推进关键技术装备研发和种业创新，进一步向科技要产能、要质量、要效益。同时，新形势下端牢中国饭碗，不仅意味着保障口粮等初级农产品的供给，还要顺应消费趋势满足各类农产品有效供给，在构建多元化食物供给体系方面进一步发力。

乡村新面貌

带来增收新渠道

本报记者 邓剑洋

【故事】

“太好了，在村里也能实现‘充电自由’。”游客李丰明带着家人来到浙江省诸暨市枫桥镇杜黄新村“躺鹿牧场”露营基地打卡，看到村内便捷的新能源汽车充电站，连连点赞。“不到2小时，就能充到90%，费用很实惠，大大提升露营体验。”

“村里建设了集光伏、储能、充电功能于一体的电动汽车充电站，不断完善的基础设施有力推动了乡村发展。”杜黄新村党委书记王海军说。

“我们为杜黄新村建设的新能源汽车充电站，通过储能供电的方式实现清洁能源就地消纳，促进乡村绿色发展。”国网绍兴供电公司有关负责人介绍，“今后将持续优化公共充电网络布局，重点加强乡村旅游、交通干道等4类乡镇区域公共充电站的建设力度，以点带面，推进充电基础设施乡镇通工程。”

不断完善的乡村基础设施，让杜黄新村更有活力。“依托千亩良田，我们通过整村IP打造、引入第三方专业团队等方式，积极营造乡村消费新场景，让游客不断解锁乡村旅游新体验。”王海军说。2024年，杜黄新村乡村旅游人数达13万，产生的消费和农副产品交易金额超800万元，同比增加31%。

乡村新业态不断涌现。蔬菜小番茄种植基地、水上珍珠直播基地、梅花鹿养殖基地……走进杜黄新村，随时能遇到慕名来参加各种研学、露营活动的游客。“农文旅深度融合带动村民增收致富。”王海军介绍，近年来，村里打造共富工坊，让村民们在家门口实现就业，产业越来越兴旺，带动村集体经济不断壮大。

村里的年轻人有了干事创业的舞台。85后叶飞在杜黄新村里经营着一家咖啡馆，每逢节假日，激增的咖啡订单，总让她忙到“飞起”。“这些年乡村变化很大，我选择回村发展，一方面是看中家乡发展的巨大潜力，另一方面也是想通过自己的努力让家乡变得更好。”叶飞说。

“下一步，我们将持续推进农文旅深度融合，探索乡村新业态，通过培育新产品、塑造新场景等方式，擦亮‘村’字头，拓宽农民增收致富渠道，让乡亲们的日子更红火。”王海军说。

【政策点击】

今年中央一号文件提出，顺应人口变化趋势，推动乡村全面振兴与新型城镇化有机结合，发挥县乡国土空间规划的空间统筹和要素保障作用，促进城乡产业发展、基础设施、公共服务一体化。明确提出在供水、交通出行、用电保障等方面推动基础设施向农村延伸。

【专家点评】

中国农业大学经济管理学院院长司伟：

当前，我国城镇化仍在快速发展，乡村人口持续减少，村庄格局加速演变，这是经济社会发展的客观规律。要顺应人口变化趋势，探索具有地域特色的乡村建设模式。

农村基础设施完备是乡村宜居的必要条件。经过多年发展，现在绝大多数农村基础设施“硬件”有了明显改善，今后的乡村建设要尽力而为、量力而行，统筹考虑地方财力、农民需要和接受程度，重点突出一个“实”字，看看老百姓在用水用电、交通出行、住房安全等方面还有哪些困难，集中力量办成一批农民群众急需急盼的实事，让农民群众可感可及、得到实惠。

有了新服务

“一老一小”更幸福

本报记者 李晓晴

【故事】

春日清晨，走进江西省新余市渝水区良山镇黄虎村的“一老一小幸福院”，一幅温馨和谐的画面映入眼帘：院内各类文体娱乐设施一应俱全，棋牌室中老人们围坐聊天；宽敞明亮的儿童乐园里，孩子们聚精会神地摆弄着各式益智玩具……一个幸福院，为“一老一小”都提供了休闲娱乐好去处。

临近中午，食堂开餐，荤素搭配、营养均衡的可口菜肴端上桌，老人和孩子围坐进餐，其乐融融。

黄虎村89岁的龚德再大爷竖起大拇指称赞：“以前一个人在家，白天无聊打瞌睡，到点了也没口热饭吃。现在，有人一起聊天，食堂物美价廉，舒坦噢！”

“幸福院还会定期组织健康讲座，邀请区里的医生为老人讲解养生知识和常见疾病预防，工作人员定期监测老人的血压等健康指标，日常关注老人的生活需求和心理需求。”黄虎村党支部书记龚斌介绍。像这样的“一老一小幸福院”，良山镇建成了3个，为辖区内300余名老人和儿童提供关爱服务。

谈到村里盖起的“幸福院”，良山镇鹊桥村村民袁忠根很有感触：“在外打工，最放心不下的就是家里的老人和孩子。现在，老人有人悉心照顾，孩子有了玩耍学习的地方，我们安心多了。”

渝水区积极挖掘农村闲置校园校舍资源，整合各部门资源，全力打造“一老一小”的民生保障空间，2023年至今建设17个“一老一小幸福院”，改造总面积达14315平方米，服务覆盖老年人9690人、儿童6656人。

“通过设置适合老年人特点的电视室、阅览室、棋牌室、体育设施以及儿童娱乐设施、‘四点半课堂’等，将‘一老一小幸福院’打造成老幼综合服务平台。”渝水区民政局局长敖青林说，下一步，渝水区将继续完善“一老一小幸福院”的建设，同时探索创新“一老一小”服务模式，做到老有所养、幼有所育。

【政策点击】

今年中央一号文件提出，提高农村基本公共服务水平。针对农村“一老一小”，明确健全县乡村三级养老服务网络，开展县域养老服务体系创新试点，鼓励开展村级互助性养老服务。发展农村婴幼儿照护服务。扩大未成年人救助保护机构覆盖面，提升留守儿童和困境儿童关爱服务质量。

【专家点评】

厦门大学公共政策研究院教授吕志奎：

农村空巢老人、留守儿童照料难，背后是农村医疗卫生及教育资源相对不足、基础设施相对薄弱以及精神关怀相对缺失等问题。

解决这些难题，首先要在资源整合方面，明确责任、形成合力，发挥各部门优势，优化教育资源公平配置、推动医联体建设，同时运用新技术为公共服务赋能，增强“一老一小”公共服务均衡性可及性。其次，要注重盘活闲置资源，推进基础设施“适老化”“适儿化”精细化改造，把农村闲置房屋改造成养老服务中心或儿童娱乐活动场所。要关注老人和孩子的精神需求，组织各类文化娱乐活动，由志愿者定期提供心理辅导和生活指导。动员全社会参与，从多个角度综合施策，关心呵护“一老一小”，确保他们得到全方位的关爱与保障，不断提升他们的获得感、幸福感、安全感。

拥抱新风尚

农家生活更和美

本报记者 常 钦

【故事】

初春，宁夏盐池县郭记沟村党群服务中心内暖意融融，一场以“抵制高额彩礼，倡树婚嫁新风”为主题的移风易俗宣讲会正火热进行。“婚姻不该被彩礼压垮，幸福生活要靠双手创造……”村党支部书记黎仲彪的发言引来阵阵掌声。台下，乡亲们听得认真：“这话在理，孩子们过得好比啥都强。”

村民赵辽辽站上讲台，清了清嗓子，讲起自己的故事：“当初我揣着彩礼上门提亲，岳父母没收钱，对俺说‘小家红火是正事’。”回忆起往事，皮肤黝黑的庄稼汉声音微颤，“如今我们经营大棚，去年净赚8万元，日子越过越红火！”

赵辽辽的故事引发大家热烈讨论。王大妈感慨：“辽辽说得在理，只要孩子们过得好，彩礼确实不是关键。”年轻小伙张宇附和道：“以后我找对象也得和对方好好商量商量。”

2021年，盐池县被列为全国婚俗改革实验区。县里出台《婚俗改革实施方案》，将抵制高额彩礼写入村规民约。在花马池镇婚俗改革示范点，王磊夫妇体验了别样浪漫——县领导在长城关户外婚礼舞台为他们颁证，简约仪式节省3万元开支。“没有负债的婚事，脚步更轻盈。”新娘李芳笑容明媚。

一整套婚俗服务跟上。在婚姻登记大厅，新人们可体验传统婚俗文化，参与“贤人颁证”仪式，已有千余对夫妇在此许下婚约。县里推出19项惠民政策，对低彩礼家庭优先提供贴息贷款、技术帮扶，已有14户通过发展滩羊养殖实现增收。

通过建立“婚前疏导、婚中简办、婚后帮扶”机制，盐池县婚嫁平均支出下降34%，平均彩礼较改革前下降35%，涌现出5900户文明家庭。“治理高额彩礼不是一阵风，推动移风易俗要帮着农民想出路、找办法。”盐池县委副书记、副县长许自霖介绍，县里将坚持推行文明简约婚礼仪式、广泛开展婚姻家庭辅导、积极推进家风家教建设，大力培育新时代婚姻家庭文明新风。

【政策点击】

今年中央一号文件提出，加强文明乡风建设，推进农村移风易俗。将进一步加强新时代农村精神文明建设，推进农村高额彩礼问题综合治理，发挥妇联、共青团等组织作用，加强对农村适婚群体的公益性婚恋服务和关心关爱。

【专家点评】

中国农业大学马克思主义学院副院长刘武根：

近年来，农村一些地方高额彩礼让人“娶不起”，甚至出现了“因婚致贫”现象，引起各界广泛关注。针对婚俗陋习，各地区各部门积极推进婚俗改革，开展专项治理，引领文明新风，婚事简办新办成为越来越多群众的自觉行动。

移风易俗是一项长期工作，必须形成长效机制，要常抓不懈、绵绵发力、久久为功。在进一步深入剖析农村高额彩礼成因的基础上，拿出针对性强、切实管用的真招实招，既充分发挥村规民约、红白理事会、社会工作者等社会力量的激励约束和引导推动作用，又通过规范化管理使婚介、婚庆公司、职业媒人等转变成为婚俗改革的积极宣传者，形成全社会共同推动婚俗改革的良好局面，切实减轻农民群众负担，助力建设宜居宜业和美乡村，为乡村全面振兴注入强大精神动能。

《 人民日报 》（ 2025年02月28日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经