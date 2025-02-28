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财经观察：亮眼数据彰显民营企业创新活力足

人民网记者 杨曦
2025年02月28日08:25 | 来源：人民网
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步入湖北武汉光谷的产业创新发展研究院展厅，高精密运动控制器、电站巡检运维机器人、微创心肌旋切系统……一系列科技成果让人目不暇接。

当前，国家高新技术企业中，民营企业占比扩大至92%以上；民营企业贡献了全社会70%以上的技术创新成果；在我国，每10个新开发的产品中，8个来自民营企业，每10家高新技术企业中，9家是民营企业。

一系列亮眼的数据，见证了民营企业在创新道路上的坚实步伐。从产品创新到技术突破，从深耕国内市场到角逐国际舞台，民营经济已经成为推动我国经济高质量发展的关键力量。

创新活力根植于市场沃土

逛商场乘坐电梯时，无需接触按钮就能选择楼层；参观博物馆、科技馆时，静止的展品在眼前“动”起来……安徽省东超科技有限公司自主研发的无介质空中悬浮成像技术，让很多科幻片中的场景变成了现实。

凭借着敏锐的市场洞察力，像东超科技一样的科创企业迅速捕捉到市场的潜在需求，通过大数据分析用户行为习惯、兴趣偏好等，不断推出新产品，提升用户体验。新产品的开发极大地丰富了市场产品种类，也带来新一轮竞争，促使企业不断创新，激发市场活力。

国家发展改革委产业经济与技术经济研究所研究员王云平表示，从农业、食品、机械等传统领域，到新能源、半导体、生物医药等战略性新兴产业，目前已形成一大批具有代表性的民营企业。“这些企业以创新为驱动、以质量为根基，形成多层次、多维度的产业生态，展现出强大的韧性与活力。”

产品提质助力拓展海外空间

“大家好，我是优悠，我们一起来拍个自拍吧。”熊猫机器人优悠灵活地举起手机，现场观众开心地聚拢在它的身旁，一张大合照就完成了。近日，在沙特阿拉伯举行的第四届利雅得通信科技与信息技术展上，来自中国的民营企业展示了多款新产品、新技术、新应用场景。

从前沿的人工智能领域，到蓬勃发展的跨境电商行业；从精尖的高端制造范畴，到前景广阔的清洁能源领域，民营企业全方位发力、拓展海外合作，为全球消费者提供了更多元的选择，也在全球化进程中不断提高国际竞争力，获得更大成长空间。

海关总署最新数据显示，2024年，民营企业首次成为我国高技术产品的最大进出口主体。民营企业进出口高技术产品增长12.6%，占中国同类产品进出口总值的比重提升至48.5%。

政策护航高质量发展

税务总局26日发布的数据显示，2024年现行支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税26293亿元，其中，民营经济纳税人（包括民营企业和个体工商户）享受相关政策减税降费及退税15870亿元，占比超60％。

减税降费只是政策护航民营企业创新发展的一个缩影。近年来，从政策到服务，一系列积极有效地探索与实践正助力民营经济高质量发展，为民营企业创新提供坚实保障。

民营企业创新发展正迎来新的政策机遇。2月17日召开的民营企业座谈会有望为全年经济工作注入“强心剂”。各级政府部门正紧抓落实会议精神，全力支持民营经济高质量发展。

(责编：杨曦、吕骞)
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