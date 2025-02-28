“面对全球能源转型的浪潮，面对复杂多变的国际形势和行业周期，唯有以自主创新能力和中国原创技术为根基，以全球产业形象为责任，才能让中国光伏产业持续引领，为人类可持续发展贡献力量。”

2月27日，隆基绿能创始人、总裁李振国在中国光储原创技术论坛上，强调了自主创新与中国原创技术发展对于光伏产业的重要性。

隆基绿能创始人、总裁李振国。（受访者供图）

近年来，中国光伏企业通过自主创新与原创技术发展，已经推动多个产业链环节达到国际领先水平，中国光伏产品已经出口至全球200多个国家和地区，成为全球能源转型的重要支撑。

“光伏产业的未来注定是一场关于创新、责任与格局的马拉松。”李振国表示，“要以中国原创技术为依托，通过良性竞争，共同维护中国光伏企业的国际形象与声誉。我们呼吁全行业：以中国原创技术为矛、以自主创新为盾，在关键领域打破技术壁垒，让中国光伏从‘制造高地’迈向‘创新高地’。”

《关于积极推动光储产业自主创新和原创技术发展的倡议书》发布。（受访者供图）

在论坛上，中国绿色供应链联盟光伏专委会、上海交通大学、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、江苏省光伏产业协会、苏州市光伏产业协会、苏州国际能源变革联合会、阿特斯、隆基绿能、华晟新能源、英维克、帝尔激光、晶银新材料、楚能新能源、奥特维、赛伍技术、和本机电、润阳、正泰新能、爱旭、一道、迈为等联合发布了《关于积极推动光储产业自主创新和原创技术发展的倡议书》，旨在携手各方为光伏自主创新和中国原创技术的蓬勃发展贡献力量，以创新之力铸就产业辉煌。

(责编：董童、李源)

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