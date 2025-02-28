隆基绿能李振国：以自主创新和中国原创技术引领光伏产业发展
2025年02月28日09:53 | 来源：人民网
小字号
“面对全球能源转型的浪潮，面对复杂多变的国际形势和行业周期，唯有以自主创新能力和中国原创技术为根基，以全球产业形象为责任，才能让中国光伏产业持续引领，为人类可持续发展贡献力量。”
2月27日，隆基绿能创始人、总裁李振国在中国光储原创技术论坛上，强调了自主创新与中国原创技术发展对于光伏产业的重要性。
隆基绿能创始人、总裁李振国。（受访者供图）
近年来，中国光伏企业通过自主创新与原创技术发展，已经推动多个产业链环节达到国际领先水平，中国光伏产品已经出口至全球200多个国家和地区，成为全球能源转型的重要支撑。
“光伏产业的未来注定是一场关于创新、责任与格局的马拉松。”李振国表示，“要以中国原创技术为依托，通过良性竞争，共同维护中国光伏企业的国际形象与声誉。我们呼吁全行业：以中国原创技术为矛、以自主创新为盾，在关键领域打破技术壁垒，让中国光伏从‘制造高地’迈向‘创新高地’。”
《关于积极推动光储产业自主创新和原创技术发展的倡议书》发布。（受访者供图）
在论坛上，中国绿色供应链联盟光伏专委会、上海交通大学、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、江苏省光伏产业协会、苏州市光伏产业协会、苏州国际能源变革联合会、阿特斯、隆基绿能、华晟新能源、英维克、帝尔激光、晶银新材料、楚能新能源、奥特维、赛伍技术、和本机电、润阳、正泰新能、爱旭、一道、迈为等联合发布了《关于积极推动光储产业自主创新和原创技术发展的倡议书》，旨在携手各方为光伏自主创新和中国原创技术的蓬勃发展贡献力量，以创新之力铸就产业辉煌。
(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 全国首套20万吨秸秆蛋白生产线落户唐山
- 人民网北京2月28日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院天津工业技术研究所获悉，我国自主研发的首套20万吨秸秆蛋白及可消化糖生产线近日正式启动。 该技术由中国科学院天津工业生物技术研究所研究员张东远领衔开发，依托中国科学院天津工业技术研究所以及国家合成生物技术创新中心先进的合成生物学、发酵工程以及过程仿生技术，历时7年研发打造了一套生物质解聚分子化秸秆技术体系，包括白蚁过程仿生的连续氧化解聚系统、底物特异性纤维素酶系统以及智能控制的高固连续发酵系统等关键技术体系，突破秸秆进化形成的致密抗降解屏障的生物转化瓶颈，从专用设备开发、到生产工艺以及产品形成了完整的知识产权保护。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开