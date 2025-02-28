工行启动“春融行动2025”并发布“工银e贸”外贸新业态服务体系
2月26日，中国工商银行在北京召开“春融行动2025”“工银e贸”外贸新业态服务体系发布会，促进外贸稳定增长和民营企业高质量发展。
据介绍，工商银行连续六年开展“春融行动”，充分发挥全球网络优势，促进两个市场、两种资源有效联通，支持企业扬帆出海。“春融行动2025”在接续做好传统外贸金融服务的基础上，以“工银e贸”为主题，推出外贸新业态服务体系，通过金融创新助力外贸高质量发展，促进经济持续回升向好。一是为新业态注入金融动力。设立专项授信，提供境内+境外、融资+结算、交易+担保、线上+线下等综合金融解决方案，一站式满足企业多元化需求，助力提升贸易便利化水平，支持服务贸易、绿色贸易、数字贸易等发展。二是为民营企业助力添彩。适应新业态“小额、高频、海量”等特点，创新“跨境e电通”“跨境e仓通”等产品，提供全天候、全线上服务；创新“跨境贷”等数字普惠产品，提供优惠贷款利率，助力企业拓展全球市场。三是为全球结算筑牢安全底座。运用AI大模型等新技术，自主研发全球支付系统，聚合订单、物流、资金信息，协助企业精准筛查海量订单，保障交易合规、资金安全流转，支持跨境电商企业出口通关便利化，护航企业阳光出海。
根据“春融行动2025”“工银e贸”服务方案，工商银行面向跨境电商、外贸综合服务企业、支付机构等各类新业态，通过搭建国际结算新通道、开辟多币种直兑新路径、推出专项服务新承诺、提供智慧风控新保障，重塑跨境金融服务体系，全方位满足企业跨境融资、国际结算、汇率避险等综合金融需求，帮助外贸新业态解决困难事、烦心事。
活动现场，来自跨境电商、外贸综合服务、支付机构等领域包含民营小微在内的160余家企业与工商银行签署合作协议。
工商银行紧跟“走出去”“引进来”需求，服务网络覆盖全球69个国家和地区，涵盖我国主要进出口区域，并在11个国家担任人民币清算行，稳慎扎实推进人民币国际化。依托全球服务网络，工商银行按照“自主、可控、安全、高效”标准建设了跨境电商支付体系，在同业中首创内外联动、直连直通的服务模式；可提供45个小币种结售汇交易服务和100多个币种的汇率风险管理，覆盖跨境电商出海的主要国家和地区。此外，工商银行基于大数据与人工智能技术，构建跨境电商智能化风控体系，为企业提供全流程合规解决方案。
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