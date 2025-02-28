焦磊

今年是“十四五”规划的“收官之年”。回望过去一年，面对复杂多变的国际环境，中国经济再次展现出强大韧性，并涌现出诸多亮点。

数据最有说服力：提前六年完成新能源装机目标；数字经济核心产业增加值占GDP比重有望提前突破10%；专利密集型产业增加值占GDP比重提前完成“十四五”规划预期……这三组“提前量”数据，共同勾勒出中国经济发展的韧性底色与创新动能。

技术驱动绿色“加速度”

2024年7月，中国新能源发展迎来新节点——风电、太阳能发电装机容量突破12.06亿千瓦，较“到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上”的目标提前六年完成。这一“绿色加速度”背后，是能源体系从资源依赖向技术驱动的根本性转变。

新疆某处戈壁滩上的光伏矩阵。人民网 焦磊摄

从戈壁滩上的光伏矩阵到深海风机叶片，从特高压输电走廊到分布式储能电站，中国正以“技术代差”打破传统能源壁垒。

光伏发电高效晶体硅电池、钙钛矿电池等技术不断创新，转换效率多次刷新世界纪录，量产先进晶体硅光伏电池转换效率已超过25%；风电叶片、高塔架等技术处于国际领先水平，海上风电机组最大单机容量已经达到18兆瓦……我国通过实施光伏领跑者基地、新能源大基地开发等措施，推动新技术示范应用和产品快速迭代升级。

这步从“能源革命”迈向“技术革命”的跨越，正实现着生态效益与经济效益的协同倍增。近年来，中国大力发展绿色低碳产业，建成全球最大、最完整的新能源产业链。风电、光伏发电等清洁能源设备生产规模稳居世界第一。新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”年出口突破万亿元大关，实现从“产品输出”到“技术输出”。

数字经济“跑”起来

当前，数字经济已成为全球发展的核心方向。2022年，国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》提出明确目标：到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%。

去年年底，国家统计局根据《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》，利用第五次全国经济普查结果，核算了全国数字经济核心产业增加值。经核算，2023年我国数字经济核心产业增加值为127555亿元，占国内生产总值（GDP）的比重为9.9%。

国家统计局相关负责人在年初举办的国新办发布会上表示，数字经济核心产业增加值占GDP的比重比2022年提高0.5个百分点。2024年数字经济的占比还会提高，数字经济已经成为我们国家经济发展的新引擎、新动能。

这意味着，2024年数字经济核心产业增加值占GDP的比重有望提前一年完成“十四五”10%的预期目标。这一突破背后，是技术革新与产业变革的双重共振。

建成全球最大5G网络，算力总规模位居世界第二，轻量化5G的核心网、定制化基站实现商用，空芯光纤、高速光电模块器件研制取得重大进展，人工智能大模型取得突破性进展……数字技术加快发展形成新质生产力，为经济发展拓宽空间。

第24届中国工博会现场，观众观看叉取机器人作业演示。王初摄（人民图片网）

5G已融入80个国民经济大类，“5G+工业互联网”全国建设项目数超1.7万个，实现41个工业大类全覆盖，重点工业企业数字化研发设计工具普及率达到84.1%，智能产品应用蓬勃发展，推动形成全球最大的数字消费市场，数字消费规模超6万亿元……赋能产业变革、有力托举产业转型，数字技术正日益融入经济社会发展的各领域和各环节。

创新要素密度不断提升

不论是数字技术还是绿色技术，其发展最直观的表现即专利数量的显著提升。截至2024年底，我国国内发明专利有效量达到475.6万件，成为世界上首个突破400万件的国家。我国每万人口高价值发明专利拥有量达到14件，提前完成国家“十四五”的规划预期目标。

同时，我国专利密集型产业增加值达到16.87万亿元，占国内生产总值的比重达到13.04%，提前实现了“十四五”规划的预期目标。信息通信、装备制造、新材料等七大类产业专利密集型产业，为培育新动能、加快发展新质生产力提供了重要土壤。

截至2024年底，我国国内发明专利有效量、有效商标注册量同比分别增长16.3%和8.1%。其中国内高价值发明专利拥有量达到197.8万件，同比增长18.8%，属于战略性新兴产业的发明专利有效量达到134.9万件，同比增长15.7%……全社会创新创造活力持续迸发，创新成果不断涌现。

同时，这样创新生态也正在重塑全球产业分工格局。中国在光伏、新能源汽车等领域的专利布局，不仅推动“新三样”出口破万亿，更通过参与制定国际标准，实现从“技术跟随”到“规则引领”的转变。

(责编：乔业琼、吕骞)

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