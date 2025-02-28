打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

从三组“提前量”看中国经济新动能

焦磊
2025年02月28日15:02 | 来源：人民网
小字号

今年是“十四五”规划的“收官之年”。回望过去一年，面对复杂多变的国际环境，中国经济再次展现出强大韧性，并涌现出诸多亮点。

数据最有说服力：提前六年完成新能源装机目标；数字经济核心产业增加值占GDP比重有望提前突破10%；专利密集型产业增加值占GDP比重提前完成“十四五”规划预期……这三组“提前量”数据，共同勾勒出中国经济发展的韧性底色与创新动能。

技术驱动绿色“加速度”

2024年7月，中国新能源发展迎来新节点——风电、太阳能发电装机容量突破12.06亿千瓦，较“到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上”的目标提前六年完成。这一“绿色加速度”背后，是能源体系从资源依赖向技术驱动的根本性转变。

新疆某处戈壁滩上的光伏矩阵。人民网 焦磊摄

新疆某处戈壁滩上的光伏矩阵。人民网 焦磊摄

从戈壁滩上的光伏矩阵到深海风机叶片，从特高压输电走廊到分布式储能电站，中国正以“技术代差”打破传统能源壁垒。

光伏发电高效晶体硅电池、钙钛矿电池等技术不断创新，转换效率多次刷新世界纪录，量产先进晶体硅光伏电池转换效率已超过25%；风电叶片、高塔架等技术处于国际领先水平，海上风电机组最大单机容量已经达到18兆瓦……我国通过实施光伏领跑者基地、新能源大基地开发等措施，推动新技术示范应用和产品快速迭代升级。

这步从“能源革命”迈向“技术革命”的跨越，正实现着生态效益与经济效益的协同倍增。近年来，中国大力发展绿色低碳产业，建成全球最大、最完整的新能源产业链。风电、光伏发电等清洁能源设备生产规模稳居世界第一。新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”年出口突破万亿元大关，实现从“产品输出”到“技术输出”。

数字经济“跑”起来

当前，数字经济已成为全球发展的核心方向。2022年，国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》提出明确目标：到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%。

去年年底，国家统计局根据《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》，利用第五次全国经济普查结果，核算了全国数字经济核心产业增加值。经核算，2023年我国数字经济核心产业增加值为127555亿元，占国内生产总值（GDP）的比重为9.9%。

国家统计局相关负责人在年初举办的国新办发布会上表示，数字经济核心产业增加值占GDP的比重比2022年提高0.5个百分点。2024年数字经济的占比还会提高，数字经济已经成为我们国家经济发展的新引擎、新动能。

这意味着，2024年数字经济核心产业增加值占GDP的比重有望提前一年完成“十四五”10%的预期目标。这一突破背后，是技术革新与产业变革的双重共振。

建成全球最大5G网络，算力总规模位居世界第二，轻量化5G的核心网、定制化基站实现商用，空芯光纤、高速光电模块器件研制取得重大进展，人工智能大模型取得突破性进展……数字技术加快发展形成新质生产力，为经济发展拓宽空间。

第24届中国工博会现场，观众观看叉取机器人作业演示。王初摄（人民图片网）

第24届中国工博会现场，观众观看叉取机器人作业演示。王初摄（人民图片网）

5G已融入80个国民经济大类，“5G+工业互联网”全国建设项目数超1.7万个，实现41个工业大类全覆盖，重点工业企业数字化研发设计工具普及率达到84.1%，智能产品应用蓬勃发展，推动形成全球最大的数字消费市场，数字消费规模超6万亿元……赋能产业变革、有力托举产业转型，数字技术正日益融入经济社会发展的各领域和各环节。

创新要素密度不断提升

不论是数字技术还是绿色技术，其发展最直观的表现即专利数量的显著提升。截至2024年底，我国国内发明专利有效量达到475.6万件，成为世界上首个突破400万件的国家。我国每万人口高价值发明专利拥有量达到14件，提前完成国家“十四五”的规划预期目标。

同时，我国专利密集型产业增加值达到16.87万亿元，占国内生产总值的比重达到13.04%，提前实现了“十四五”规划的预期目标。信息通信、装备制造、新材料等七大类产业专利密集型产业，为培育新动能、加快发展新质生产力提供了重要土壤。

截至2024年底，我国国内发明专利有效量、有效商标注册量同比分别增长16.3%和8.1%。其中国内高价值发明专利拥有量达到197.8万件，同比增长18.8%，属于战略性新兴产业的发明专利有效量达到134.9万件，同比增长15.7%……全社会创新创造活力持续迸发，创新成果不断涌现。

同时，这样创新生态也正在重塑全球产业分工格局。中国在光伏、新能源汽车等领域的专利布局，不仅推动“新三样”出口破万亿，更通过参与制定国际标准，实现从“技术跟随”到“规则引领”的转变。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
火星或曾宜居 “祝融号”发现火星“古海洋”
　　人民网北京2月28日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院空天信息创新研究院获悉，近日，该院方广有研究员领导的月球与火星探测雷达研究团队发现，位于火星北半球乌托邦平原南部“祝融号”着陆区的地下10至35米深处存在多层倾斜沉积结构。这些地质特征与地球海岸沉积物高度相似，为火星中低纬度地区曾存在古代海洋提供了迄今最直接的地下证据。…
国家统计局发布《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报》
　　人民网北京2月28日电 （记者杨曦）2月28日，国家统计局发布《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称公报）。 公报显示，2024年，经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，改革开放持续深化，重点领域风险化解有序有效，民生保障扎实有力，中国式现代化迈出新的坚实步伐。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部