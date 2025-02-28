加强信用建设 业界推动新消费品牌构建
2025年02月28日18:25 | 来源：人民网
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人民网北京2月28日电 （记者孙博洋）近年来，随着提振消费行动的开展，一大批“国潮”“网红”新消费品牌蓬勃兴起。
图为论坛现场。受访方供图
近日举行的2025新消费品牌信用建设论坛上，商务部原副部长、第十三届全国政协经济委员会副主任房爱卿表示，在全球经济不确定性增加的背景下，消费作为经济增长的基础力量，其重要性愈发突出，而品牌信用建设则是企业可持续发展、推动消费升级和经济高质量发展的核心支撑。“为此，需要从强化企业主体责任、借助数字技术提升信用管理能力、推动行业自律、加强国际合作等四个方面加强新消费品牌的信用建设。”他说。同时，他也呼吁企业“以信用立身、以创新破局”，共同营造公平有序的市场环境。
中国商业联合会副会长傅龙成表示，新消费品牌应避免掉入“短平快”的流量陷阱，通过提升产品品质、挖掘文化内涵、构建情感联结，打造具有持久生命力的品牌IP。同时，他认为，中国新消费品牌不局限于本土市场，要抓住一系列重大机遇，将中国制造、中国创意和中国品牌打入国际市场，推向全球。
中国企业改革与发展研究会常务副会长许金华表示，当前，我国消费市场正经历着深刻变革，新消费品牌不断涌现，成为推动消费升级、促进经济增长的重要力量。信用建设是新消费品牌发展的基石，是提升品牌价值、增强消费者信任的关键。
中国合作贸易企业协会会长高景远表示，新消费品牌是扩大内需的重要载体，建议企业借鉴“透明溯源体系”，将信用融入产品设计、营销推广全流程；推动人工智能、隐私计算技术与信用管理深度融合；推动人工智能、隐私计算技术与信用管理深度融合；打破“数据孤岛”，建立跨行业、跨区域的信用协同机制。
(责编：乔业琼、吕骞)
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