新华社北京4月10日电（记者李延霞、张千千）10日召开的2025年防范和打击非法金融活动部际联席会议全体（扩大）会议暨打击非法集资专项行动推进会议提出，要进一步健全防非打非工作机制，坚持“管合法更要管非法”“管行业必须管风险”，着力提升齐抓共管工作效能。

根据会议发布的消息，2024年各地区、各部门防非打非工作坚持整体推进，强化协同联动，狠抓工作落实，统筹协调、齐抓共管、横向到边、纵向到底的格局初步形成，系统治理、源头治理、依法治理的效能不断提升。但是，受内外部多重因素影响，存量风险暴露压力仍然较大，增量风险反弹压力不容低估，防非打非工作形势依然严峻复杂。

会议要求，要有序压降存量风险，全力破解处置难题，持续巩固提升成果，扎实推进专项行动顺利收官。要把严市场准入关口，完善监测预警体系，健全行政处置机制，强化宣传教育引导，持续深化综合施策源头治理。要坚持稳字当头，切实做好安全稳定各项工作。

(责编：卫嘉、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经