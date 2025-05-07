新华社北京5月7日电（记者任军、吴雨）记者7日从中国人民银行获悉，中国人民银行、中国证监会近日联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告，助力拓宽科技创新企业融资渠道，引导债券市场资金投早、投小、投长期、投硬科技。

据介绍，公告从丰富科技创新债券产品体系和完善科技创新债券配套支持机制等方面，对支持科技创新债券发行提出若干举措，支持金融机构、科技型企业、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券。发行人可灵活设置债券条款，更好匹配科技创新领域资金使用特点和需求。公告还优化债券发行管理，简化信息披露，创新信用评级体系，完善风险分散分担机制等。

中国人民银行行长潘功胜7日在国新办举行的新闻发布会上介绍，将创设科技创新债券风险分担工具。央行提供低成本再贷款资金，购买科技创新债券，并与地方政府、市场化增信机构等合作，通过共同担保等多样化的增信措施，分担债券的部分违约损失风险。

前期，中国人民银行会同证监会、金融监管总局、科技部等部门，积极准备推出债券市场“科技板”。记者了解到，目前相关政策和准备工作已基本就绪。据中国人民银行初步统计，目前有近100家市场机构计划发行超过3000亿元的科技创新债券，预计后续还会有更多机构参与。

中国人民银行有关负责人表示，下一步，中国人民银行、证监会将持续完善科技创新债券配套支持机制，引导债券资金更加高效、便捷、低成本投向科技创新领域，提升债券市场服务科技创新能力。

(责编：白宇、卫嘉)

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