原标题：北京楼市“暖春效应”显现 东坝超体大城今年买今年住

2025年春季，北京楼市的“暖春效应”如期兑现，市场回暖态势明显，多个数据指标呈现出积极信号。根据统计数据，3月新房成交量达到4968套，创下近一年来的单月成交新高；二手房市场同样表现亮眼，3月的二手住宅成交量达到19234套，同比上涨34.7%。这一趋势表明，北京楼市已经从“冰点”走向“稳步复苏”，市场活力逐渐恢复。

值得注意的是，回暖趋势主要集中在交通便利、生活配套成熟、教育资源丰富的优质板块。购房者开始更加关注“住有所值”，市场需求回归理性，购房者对自身资产配置的审慎态度与对优质区域的青睐形成鲜明对比。

与市场的回暖相伴，土地市场也开始升温。2025年3月，北京海淀区一宗住宅用地经过260轮竞价，最终以楼面价10.23万元/㎡成交，打破了北京楼市楼面价的历史纪录，体现出开发商对优质地段和未来楼市稳定的高度认可。这一现象不仅反映了市场的复苏，也为全国其他城市房地产市场的逐步回升提供了佐证。

政策层面的持续利好措施进一步推动了市场回暖。多轮“认房不认贷”、首付比例调整、贷款利率下调等政策的相继落地，有效释放了购房需求。同时，银行信贷环境宽松，审批周期缩短、贷款利率下探，降低了购房门槛，撬动了购房者的入市意愿。购房者的信心回升与市场环境的改善共同作用，使得北京楼市进入了新的增长周期。

东坝战略布局，引领区域价值跃升

在北京楼市回暖的大背景下，东坝作为朝阳区重要的城市发展区域，正迎来历史性的价值提升。从2014年被纳入“十二五”时期十大重点发展区域以来，东坝便承载起了朝阳区城市功能疏解与升级的重任。2023年10月，《金盏中区街区控规》的发布标志着金盏国际合作服务区与第四使馆区的建设正式迈入新阶段。

交通方面，东坝的价值释放与地铁3号线一期和12号线的开通密切相关。地铁3号线连接三里屯、工体等核心商务区，而12号线则贯穿四个核心城区，未来，R4快线的建设将进一步强化东坝与首都机场及城市核心区的连接。

同时，东坝区域的生态环境和教育资源不断升级。坝河沿岸的景观治理和东坝中心公园的建设，提升了区域的宜居性。另外，北京中学东坝北校区一期将于年内启动，为区域家庭提供优质教育资源。教育、产业、交通和生态等多重配套的提升，使得东坝区域在北京整体城市布局中的价值愈加突出。

北熙区，超体大盘重构东坝人居版图

在东坝区域价值跃升的推动下，约56万方的超体大城北熙区成为这一区域人居代表作。它通过对空间、生活方式和社区文化的全方位再定义，成为未来城市生活的样本。

在产品设计上，北熙区涵盖建筑面积约94-170㎡精妆华宅，从两居到四居满足不同家庭结构演变。无论是新婚家庭、三代同堂，还是成长中的二胎家庭，北熙区都能提供匹配的空间组合，实现家庭生命周期的无缝衔接。这种对“空间适配”的高敏感度，使得北熙区在产品维度上形成了极强的适应力与进化力。

北熙区对于园林景观的设计同样用心，从重点节点、步入式沉浸体验到趣味景观小品，打造出一个全龄友好的立体园林体系。让青年人拥有健身活力空间，儿童有成长乐园，长者则有静谧休闲天地，让社区成为一个共融共享的生活场域。不仅如此，社区园林中还精选种植了多种珍稀植物，打造四季有景、移步换景的生态环境。在城市的钢筋水泥之间，人们终于可以拥有一个绿意盎然、诗意栖居的日常。

北熙区在社区功能上也进行了创新，打造了“绿谷街区”这一新型生活场景。作为东坝城市更新的标杆之作，北熙区一期、二期年内将迎来的高品质交付，这不仅标志着次世代人居蓝图正在变为现实，更从建筑空间到生活场景，从硬件配置到服务体验，书写北京城市更新的全新范式，引领区域居住品质实现跨越式升级。

(责编：曹淼、李源)

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