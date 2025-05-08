人民网记者 李栋

我国既是粮食生产大国也是养殖大国，饲料粮占粮食消费总量的40%以上。面对养殖行业存在饲料资源有效利用不足的问题，持续推进饲料粮减量替代意义重大。

日前，农业农村部印发《养殖业节粮行动实施方案》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》将在保障粮食和重要农产品稳定安全供给前提下，持续推进饲料粮减量替代，推动养殖业节粮降耗、降本增效。

《实施方案》指出，将统筹推进提效节粮、开源节粮、优化结构节粮三方面措施，力争到2030年，标准化规模养殖方式的每公斤动物产品平均饲料消耗量比2023年减少0.2公斤以上；微生物蛋白饲料、餐桌剩余食物饲料化产品、农副资源饲料化产品、昆虫蛋白饲料、动物源蛋白饲料等非粮饲料资源开发利用产能达1000万吨以上，优质饲草产量比2023年新增4000万吨以上；建成一批适度规模、种养结合、生态循环、智慧管理的家庭农场或标准化养殖场；全国养殖业消耗的饲料中粮食用量占比降至60%左右，其中，豆粕用量占比降至10%左右。

《实施方案》明确了实施养殖业节粮行动的重点任务，包括大力推广养殖提效节粮技术、充分挖掘利用非粮饲料资源、加快发展优质饲草生产、引导优化养殖品种结构、持续开展技术集成创新与推广、加快完善制度性保障措施等。

上世纪80年代以来，我国养殖业发展主要采用玉米豆粕型的饲料配方模式，豆粕用量占比较高。随着养殖量增加以及养殖模式和结构改变，饲料粮用量逐年增加，供应日趋紧张。养殖业的节粮转型不仅是提升产业质量的关键一役，更是维护国家饲料粮安全的重要战略转折。

“要通过推广低蛋白日粮技术、推行开源替代、推进以草代粮等多种方式推进养殖业节粮行动落实落地。”农业农村部畜牧兽医局负责人介绍，同时，引导各类生产经营主体积极主动参与，鼓励龙头企业和生产性社会化服务组织面向中小养殖场（户）开展技术服务，推动全行业提升节本增效能力水平，大力推动养殖业节粮降耗、降本增效。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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