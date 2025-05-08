打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

越是艰险越向前 中国资本市场破浪前行

谢若琳
2025年05月08日09:02 | 来源：证券日报
小字号

原标题：今日视点：越是艰险越向前 中国资本市场破浪前行

在5月7日举行的国新办新闻发布会上，证监会主席吴清表示，中国资产的配置价值和吸引力在持续提升。吴清表示：“前行路上有风有雨是常态，不管面临的是轻风细雨还是狂风暴雨，是风高浪急还是惊涛骇浪，我们都完全有条件、有信心、有能力实现中国股市稳定健康发展。”

在推动资本市场破浪前行之路上，风雨兼程是状态，风雨无阻是心态。监管层的表态，必将大大提振投资者信心，激发市场活力，助力市场行稳致远。

面对外部冲击，政策与市场协同发力。一方面，政策持续护航。4月25日召开的中共中央政治局会议强调，要“持续稳定和活跃资本市场”，这延续了2024年中央经济工作会议、2025年《政府工作报告》等重要会议和文件中“稳市”的态度，充分体现了国家对资本市场的呵护。

事实上，自去年4月12日《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（即新“国九条”）发布以来，资本市场“1+N”政策体系渐次落地，新一轮资本市场改革的画卷正徐徐展开，完善稳市机制、深化资本市场投融资综合改革等举措持续推进。

尤其是今年4月初以来，外部不利影响加深，证监会会同相关部门迅速行动，从政策、资金、预期等方面打出了一揽子稳市“组合拳”。中国人民银行、国家金融监督管理总局、国务院国资委、国家外汇局等释放强有力政策信号，中央汇金公司果断出手，全国社保基金、证券基金机构、银行保险机构以及各类投资者都坚定信心、积极投入，一大批上市公司采取回购增持等多种方式维护股价稳定。

聚势者强，共济者成。从市场表现来看，4月份A股强势反弹，进入5月份以来向好态势仍在延续。5月6日，上证指数涨逾1%，站上3300点；深证成指、创业板指涨幅均接近2%。在全球经济复苏乏力、地缘政治冲突加剧的背景下，中国资本市场展现出独特韧性。

另一方面，科技叙事促使上市公司结构性转型向新、向智，推动资本市场高质量发展。刚刚披露的上市公司2024年年报展现出科技叙事逻辑下的第二篇章“业绩兑现”，2024年度，A股上市公司业绩稳中有进。

Wind数据显示，A股合计有5392家上市公司披露了2024年年报，合计实现营业收入70.46万亿元，实现归母净利润5.21万亿元。其中，逾4000家实现盈利，逾2500家归母净利润增长，展现出较强的发展韧性。同时，上市公司在过去一年敢闯敢拼，加大研发投入力度，加快培育新质生产力，科技成果丰硕。

“A股上市公司作为中国经济的优秀企业群体代表，具备强大的韧性和适应能力。”吴清表示，“超大规模的内需和潜在需求是最大底气。A股上市公司近九成收入还是来自国内。”

应对外部挑战，中国有底气也有实力。更重要的是，在科技叙事的逻辑越来越清晰的背景下，中国资产迎来新一轮价值重估，多家外资金融机构积极配置中国资产。实际上，A股市场估值水平被业界认为仍处于相对低位。沪深300市盈率只有12.3，国内市场主要指数市盈率都明显低于标普500等全球主要指数。在全球市场面临不稳定因素明显增多的环境下，中国资产的配置价值和吸引力在持续提升。

我们认为，面对这场深刻变革，既需要保持“乱云飞渡仍从容”的战略定力，更需展现“越是艰险越向前”的改革智慧，为我国经济和资本市场注入更多的确定性。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中央气象台发布暴雨黄色预警
　　人民网北京5月8日电 （记者杨虞波罗）中央气象台预计，5月8日08时至9日08时，江淮大部、江汉东部、江南西南部和中东部、华南北部以及华北东北部等地部分地区有大到暴雨，其中，安徽西南部、湖北东部、江西东北部、浙江西部、广西北部等地部分地区有大暴雨（100-180毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-60毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风冰雹等强对流天气。…
中央气象台发布大风蓝色预警
　　人民网北京5月8日电 （记者杨虞波罗）中央气象台预计，5月8日08时至9日08时，新疆南疆盆地、内蒙古、青海、甘肃东部、宁夏、陕西北部、辽宁西部、江苏、浙江等地部分地区有5-6级、阵风7-8级，其中，内蒙古西部等地的部分地区平均风力可达7级、阵风8-10级；黄海中部和南部海域、东海大部海域将有7-8级、阵风9级的大风，其中东海东北部部分海域将有9级、阵风10级大风。 5月9日08时至10日08时，新疆南疆盆地、内蒙古中东部、青海中东部、西北地区东部、华北西部、黄淮西部、江苏、浙江等地部分地区有5-6级、阵风7-8级，其中，内蒙古中部、陕西北部等地的部分地区平均风力可达7级、阵风8-10级；黄海中部和南部海域、东海北部海域将有7-8级、阵风9级的大风，其中东海东北部部分海域将有9级、阵风10级大风。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部