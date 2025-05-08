谢若琳

原标题：今日视点：越是艰险越向前 中国资本市场破浪前行

在5月7日举行的国新办新闻发布会上，证监会主席吴清表示，中国资产的配置价值和吸引力在持续提升。吴清表示：“前行路上有风有雨是常态，不管面临的是轻风细雨还是狂风暴雨，是风高浪急还是惊涛骇浪，我们都完全有条件、有信心、有能力实现中国股市稳定健康发展。”

在推动资本市场破浪前行之路上，风雨兼程是状态，风雨无阻是心态。监管层的表态，必将大大提振投资者信心，激发市场活力，助力市场行稳致远。

面对外部冲击，政策与市场协同发力。一方面，政策持续护航。4月25日召开的中共中央政治局会议强调，要“持续稳定和活跃资本市场”，这延续了2024年中央经济工作会议、2025年《政府工作报告》等重要会议和文件中“稳市”的态度，充分体现了国家对资本市场的呵护。

事实上，自去年4月12日《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（即新“国九条”）发布以来，资本市场“1+N”政策体系渐次落地，新一轮资本市场改革的画卷正徐徐展开，完善稳市机制、深化资本市场投融资综合改革等举措持续推进。

尤其是今年4月初以来，外部不利影响加深，证监会会同相关部门迅速行动，从政策、资金、预期等方面打出了一揽子稳市“组合拳”。中国人民银行、国家金融监督管理总局、国务院国资委、国家外汇局等释放强有力政策信号，中央汇金公司果断出手，全国社保基金、证券基金机构、银行保险机构以及各类投资者都坚定信心、积极投入，一大批上市公司采取回购增持等多种方式维护股价稳定。

聚势者强，共济者成。从市场表现来看，4月份A股强势反弹，进入5月份以来向好态势仍在延续。5月6日，上证指数涨逾1%，站上3300点；深证成指、创业板指涨幅均接近2%。在全球经济复苏乏力、地缘政治冲突加剧的背景下，中国资本市场展现出独特韧性。

另一方面，科技叙事促使上市公司结构性转型向新、向智，推动资本市场高质量发展。刚刚披露的上市公司2024年年报展现出科技叙事逻辑下的第二篇章“业绩兑现”，2024年度，A股上市公司业绩稳中有进。

Wind数据显示，A股合计有5392家上市公司披露了2024年年报，合计实现营业收入70.46万亿元，实现归母净利润5.21万亿元。其中，逾4000家实现盈利，逾2500家归母净利润增长，展现出较强的发展韧性。同时，上市公司在过去一年敢闯敢拼，加大研发投入力度，加快培育新质生产力，科技成果丰硕。

“A股上市公司作为中国经济的优秀企业群体代表，具备强大的韧性和适应能力。”吴清表示，“超大规模的内需和潜在需求是最大底气。A股上市公司近九成收入还是来自国内。”

应对外部挑战，中国有底气也有实力。更重要的是，在科技叙事的逻辑越来越清晰的背景下，中国资产迎来新一轮价值重估，多家外资金融机构积极配置中国资产。实际上，A股市场估值水平被业界认为仍处于相对低位。沪深300市盈率只有12.3，国内市场主要指数市盈率都明显低于标普500等全球主要指数。在全球市场面临不稳定因素明显增多的环境下，中国资产的配置价值和吸引力在持续提升。

我们认为，面对这场深刻变革，既需要保持“乱云飞渡仍从容”的战略定力，更需展现“越是艰险越向前”的改革智慧，为我国经济和资本市场注入更多的确定性。

(责编：罗知之、陈键)

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