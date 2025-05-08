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公积金贷款利率下调：精准施策稳楼市 刚需群体迎利好

孟 珂
2025年05月08日09:04 | 来源：证券日报
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原标题：公积金贷款利率下调：精准施策稳楼市 刚需群体迎利好

5月7日，中国人民银行发布《中国人民银行关于下调个人住房公积金贷款利率的通知》显示，自2025年5月8日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年以下（含5年）和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.1%和2.6%，5年以下（含5年）和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.525%和3.075%。

58安居客研究院院长张波在接受《证券日报》记者采访时表示，在商业贷款利率持续下行的背景下，公积金利率的定向调整凸显了政策的分层设计，央行此次下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，是继2024年后对公积金利率再次进行的定向调整，释放出明确的稳楼市政策信号，这一政策落实将有效缓解购房者的还款压力，尤其在当前经济环境下，对稳定住房消费、提振市场信心具有积极意义。

多地优化住房公积金政策

中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，本次公积金贷款利率下调，预计每年将节省居民公积金贷款利息支出超过200亿元，有利于支持居民家庭刚性住房需求。预计对于部分城市下调住房商业贷款利率也将释放一定空间。

事实上，优化住房公积金政策是2025年各地政策优化的重要抓手。根据中指研究院不完全统计，今年以来，已有50多个城市提高公积金贷款额度，约30个城市下调公积金贷款首付比例，超过20个城市延长公积金最长贷款期限。

以长春为例，该市对多子女家庭贷款政策进行调整，第二次使用住房公积金贷款且生育抚养二孩及以上的多子女家庭，单笔贷款最高额度可上浮40%；昆明市于5月6日起调整住房公积金贷款最高额度，根据通知，最高贷款基准额度由“单缴存人家庭50万元、双缴存人家庭80万元”调整为“单缴存人家庭70万元、双缴存人家庭100万元”。

陈文静预计，后续将有更多城市从提高公积金贷款额度、降低公积金贷款首付比例、优化公积金贷款住房认定套数、优化公积金贷款次数限制、延长还款期限等方向进一步加大政策优化力度。

张波表示，调整之后5年期以上首套房利率降至2.6%，已处于历史低位，叠加近期商贷利率调整，公积金贷款与商业贷款定位互补，共同支持房地产市场，既减轻了中低收入群体的购房负担，又为房地产市场注入了流动性。同时，此次降息进一步拉大了公积金贷款与商业贷款的利差，在一定程度上强化了公积金制度的普惠性，更有利于首次购房人群。

巩固房地产市场稳定态势

5月7日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家金融监督管理总局局长李云泽在答记者问时表示，加快出台与房地产发展新模式相适配的系列融资制度，助力持续巩固房地产市场稳定态势。在稳楼市方面，将加快完善与房地产发展新模式相适配的系列融资制度，包括房地产开发、个人住房、城市更新等贷款管理办法。指导金融机构继续保持房地产融资稳定，有效满足刚性和改善性住房需求，强化对高品质住房的资金供给，助力持续巩固房地产市场稳定态势。

目前，商业银行审批通过的“白名单”贷款增至6.7万亿元，支持了1600多万套住宅的建设和交付，有力保障了广大购房人的合法权益，为房地产市场止跌回稳提供了重要支撑。房地产市场的积极变化在信贷数据上也有所体现。今年一季度，房地产贷款余额增加7500多亿元，其中新增个人住房贷款创2022年以来单季最大增幅，住房租赁贷款同比增长28%。

陈文静表示，预计未来项目融资“白名单”政策将继续完善，促进资金实质性落位，改善企业资金面，在持续巩固房地产稳定态势上发挥更大作用。

“本次强调要强化资金支持，一方面将增加企业端资金支持，助推高品质住房的供给量增加；另一方面与高品质住房需求配套的资金优惠政策也有望逐步落地，供需两端持续发力共同促进改善性住房需求释放。”陈文静分析称。

从市场表现来看，4月份，核心城市土地市场保持一定热度，北京、杭州、成都等城市继续拍出高溢价地块。

在陈文静看来，重点城市新房销售面积在较低基数下同比基本持平，核心城市在优质供应带动下，销售延续增长态势；二手房成交量整体同比延续增长态势，但市场“以价换量”仍是主流。据中指研究院监测，5月份北京、上海、杭州、南京、成都等重点城市仍有多个优质项目入市，中高端改善产品为主。本次政策利好落地叠加高品质项目入市，有望促进改善需求及置换需求更好地释放，预计5月份房地产市场有望继续修复。

(责编：罗知之、陈键)
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