刘 萌

原标题：护航外贸发展 多项政策措施将推出

5月7日，国家金融监督管理总局局长李云泽在国新办新闻发布会上表示，在当前外部冲击影响加大的背景下，将制定实施银行业保险业护航外贸发展系列政策措施，按照市场化、法治化原则，从金融方面持续加大支持力度。

地方层面，近日，各地也密集出台新政，构筑全方位支持体系护航外贸发展。比如，长沙市商务局发布2025年稳外贸十条措施，围绕拓展国际市场、扩大特色产品出口、支持重点产品进口等十大领域推出精准扶持政策，单个企业最高可获300万元资金支持，全面提振外贸企业发展信心；大连市商务局会同相关部门制定了《大连市关于稳外贸的若干措施》，在服务企业综合服务、开拓国际市场、内外贸一体化发展、金融支持、对外投资等五个方面支持外贸企业稳定发展。

还有部分省市围绕出口转内销助力外贸企业发展。比如，江苏发布《关于指导开通外贸转内销产品强制性认证绿色通道的公告》；上海表示正抓紧制定支持外贸企业拓展内销的若干便利化措施。

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇在接受《证券日报》记者采访时表示，当前，我国外贸发展有诸多有利因素，包括坚实的产业基础、明显的供应链优势、政府不断加大的政策支持、在新兴市场开拓上取得的成效以及数字经济和跨境电商的快速发展等。然而，也存在全球经济复苏乏力导致外需不足、地缘政治风险上升、成本压力增加和产业转型升级的挑战。

面对复杂严峻的外部环境，如何帮助外贸企业应对这些困难是稳外贸的关键。商务部副部长盛秋平日前表示，将坚持目标导向和问题导向，聚焦广大企业需求，及时解决困难问题，以钉钉子精神抓好已出台稳外贸政策落地见效，持续丰富稳外贸政策工具箱，适时推出新的增量政策措施。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授陈建伟在接受《证券日报》记者采访时表示，未来稳外贸的重点包括拓展新兴市场，推进产品向高科技和绿色领域升级，发展跨境电商和数字贸易，推动内外贸一体化等。因此，为稳定外贸发展预期，增强企业信心，包括签署更多自贸协定、支持企业进入新市场、出口转内销便利化措施、促进数字贸易和绿色贸易发展等增量政策措施或将推出。

(责编：罗知之、陈键)

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