孟 珂

原标题：4月份CPI或温和波动 服务价格持续复苏

5月7日，《证券日报》记者采访了多位业内人士，前瞻4月份居民消费价格指数（CPI）与工业生产者出厂价格指数（PPI）走势。受访专家普遍认为，基于已公布的4月份各项商品的高频数据来看，4月份CPI同比有望温和波动；受外部不确定因素影响，大宗商品价格承压，4月份PPI同比跌幅或有所扩大。

在CPI方面，中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，预计4月份CPI同比增长0.25%，环比涨幅为0.46%。中金研报显示，4月份CPI同比或从-0.1%温和回升至0.1%。但西部证券首席宏观分析师边泉水与民生银行首席经济学家温彬持相对谨慎态度，前者预计4月份CPI同比下降0.2%，跌幅较3月份扩大0.1个百分点，后者则预测4月份CPI环比下降0.2%，同比下降0.3%。

食品价格拖累减弱。中金研报分析，4月份CPI同比回升主要因食品分项拖累减少。4月份中国寿光蔬菜价格指数同比下降13.8%，相较3月份22.7%的降幅收窄；猪肉方面供强需弱的格局并未改变，但在外部因素可能扰动供给的影响下，市场也出现了短暂挺价情绪。

“食品价格季节性回落。4月份，随着气温逐步回升，蔬菜、鸡蛋供应充足，同时生猪出栏均重持续增加，而消费市场进入传统淡季，食品价格整体稳中有降。”温彬说。

能源与耐用品价格承压，服务消费成亮点。中金研报认为，以旧换新政策持续发力或将支撑非食品消费品价格，服务价格或持续温和复苏。

温彬表示，综合影响下，能源价格跌幅扩大。受国际因素影响，国内成品油价格呈现“大起大落”走势。其他能源方面，煤炭价格持续走低，天然气价格微降。4月份耐用消费品价格承压。一方面，新车集中上市带动技术升级，部分传统车型大幅降价促销；另一方面，中国出口商转战国内市场，或导致衣着、家电等价格下降。清明假期出行火热，带动服务价格上涨，居住价格预计稳中有升。

对于PPI走势，受访专家一致预期同比跌幅扩大。明明预计，4月份，PPI同比或为-2.61%，环比为-0.46%。边泉水与温彬均预计，4月份，PPI同比下降2.8%。中金研报则认为，4月份，PPI同比降幅或从-2.5%走阔至-2.9%。

温彬分析称，国际方面，受外部不确定因素影响，大宗商品价格承压下跌，4月份CRB商品价格指数均值环比3月份下降3.3%，将带动国内相关行业价格下行。国内方面，南华工业品指数4月份均值环比下跌5.1%。4月份制造业PMI分项中，主要原材料购进价格指数回落2.8个百分点至47.0%，出厂价格回落3.1个百分点至44.8%，购进价格降幅略低于出厂价格，反映中下游价格下行压力更大。

(责编：罗知之、陈键)

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