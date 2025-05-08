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券商业绩“开门红”说明什么？

2025年05月08日09:06 | 来源：证券日报
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原标题：券商业绩“开门红”说明什么？

今年一季度，证券行业迎来业绩“开门红”。42家A股上市券商合计实现营业收入1259.3亿元，同比增长24.6%；合计实现归母净利润521.83亿元，同比增长83.48%。券商一季度的亮眼业绩远超市场预期。总体来看，这受益于活跃的市场交投氛围以及不断攀升的两融规模，券商经纪、信用业务成为其业绩增长引擎，自营投资业务则进一步筑牢了业绩基础。

笔者认为，券商业绩“开门红”的良好势头有望延续。而这一乐观预期主要基于三方面因素。

其一，顶层设计为证券行业注入长期发展动能。在中央金融工作会议、新“国九条”的指引和各类利好政策支持下，证券行业正在围绕一流投资银行建设的目标，坚守“功能性”定位、坚定回归本源、致力做优做强；在做好金融“五篇大文章”，推进中长期资金入市过程中充分展现自身潜力，增强自身实力；同时，行业竞争格局进一步优化，差异化发展路径愈发清晰。

具体来看，业内的几起并购重组案加速了行业资源优化配置，有利于头部券商提升综合实力。比如，一季度头部券商业绩增速显著优于行业平均水平，实施并购重组的多家券商则实现了业绩强劲增长。同时，中小券商也逐步向专业化、区域化、特色化方向转型。在行业高质量发展的主基调下，各家券商都可以凭借自身业务优势，进一步释放发展潜力。

其二，资本市场稳步回暖，券商多项主营业务受益。宏观经济回暖提升了市场信心，居民财富管理需求增加。比如，一季度A股新开户数同比增长32%，交易量也同步提升，直接带动了券商经纪业务收入的增长，夯实其业绩基本盘。今年4月底召开的中共中央政治局会议强调“持续稳定和活跃资本市场”，进一步增强了市场参与者的信心。随着资本市场稳步回暖，市场结构与投资生态的持续优化，券商经纪和投资交易业务有望延续改善趋势，成为核心的收入来源。有券商预计，2025年证券行业净利润将同比增长13%，其中经纪业务收入和自营投资交易收入的增幅分别是35%、10%，在主营业务里增幅排名前两位。

其三，行业转型增效，多元化突围驱动业绩提升。近年来，券商业务转型快速推进。其中，财富管理转型成效尤为显著，券商通过构建全生命周期服务体系，整合投研、资产配置和顾问服务，提升客户黏性；同时，加速向买方投顾模式转型，代销产品从“重销售”转向“重保有”，手续费收入实现了稳步增长。投行业务方面，在股权承销规模下滑的背景下，券商转向并购重组等高附加值业务，寻求新的利润增长点。自营业务则重点发展FICC（固收、外汇及大宗商品）、场外衍生品等非方向性业务，有效降低了市场波动对业绩的影响。

此外，国际业务也成为多家券商的重要业绩增长点，通过跨境理财等创新业务拓展了收入渠道。总体来看，证券行业通过业务模式重构、转型创新以及国际化布局等方式，逐步形成多元化盈利结构，为业绩的持续增长提供了有力支撑。

券商业绩“开门红”是行业踏上高质量发展之路的阶段性成果。在政策红利持续释放、市场回暖与行业深度转型的驱动下，券商较好的业绩增长势头有望贯穿全年。伴随资本市场改革深化与证券行业集中度的加速提升，头部券商将进一步巩固自身“护城河”，中小机构则需依靠差异化优势进行突围，提升业绩韧性。

(责编：罗知之、陈键)
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