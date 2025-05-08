韩 昱

原标题：稳增长政策发力 4月份主要金融数据有望延续改善势头

今年以来金融总量数据进一步好转，透出浓浓暖意。临近4月份金融数据发布窗口，《证券日报》记者邀请了多位分析人士进行前瞻。东方金诚研究发展部执行总监冯琳对记者表示，总体上看，4月份主要金融数据有望延续改善势头，这也是当前稳增长政策发力，金融体系加大对实体经济支持力度的体现。

据中国人民银行（以下简称“央行”）数据，3月末，广义货币（M2）余额326.06万亿元，同比增长7%；狭义货币（M1）余额113.49万亿元，同比增长1.6%。

“货币增速方面，预计财政支出同比显著增加，支撑M1及M2增速继续回升。”广发证券银行业首席分析师倪军认为，综合来看，预计4月份M1同比增速约1.8%，M2同比增速8.8%左右。

冯琳认为，预计4月份信贷、社融同比多增，这也将带动存款派生。预计4月末M2同比增速将达到7.5%，较3月份加快0.5个百分点，M1同比增速将达到2.0%，较3月末加快0.4个百分点。

根据央行数据，3月份新增人民币贷款3.64万亿元，同比多增0.55万亿元。冯琳认为，4月份新增人民币贷款将在8000亿元左右，环比季节性下行，但同比会多增约1000亿元。其中，在促消费政策发力、二手房市场热度较高支撑下，4月份新增居民贷款有望保持同比多增；受地方政府存量隐性债务置换影响，4月份新增企业中长期贷款还可能延续同比少增势头；不过，当前基建投资增速上行，制造业投资保持较高增长水平，房地产“白名单”项目贷款拨付加快，都会对新投放企业中长期贷款形成有力支撑。总体上看，4月份外部环境出现急剧变化，国内扩投资、促消费等稳增长力度会相应加大，这将在新增贷款数据中有所体现。

中金公司发布的研报认为，由于一季度信贷投放较为集中，部分融资需求或有所前置。再考虑到4月份也是传统的信贷小月，预计4月份新增信贷约6000亿元。

社会融资方面，3月份，社会融资规模增量累计为5.89万亿元，同比多增1.06万亿元。

对于4月份，倪军预计，社会融资规模增量0.84万亿元，同比多增0.90万亿元；4月末社会融资规模存量423.5万亿元，同比增长8.6%。

冯琳预计，4月份新增社会融资规模将在1.2万亿元左右，环比季节性下行的同时，同比将大幅多增。除了投向实体经济的贷款会高于去年同期外，主要支撑因素仍是政府债券融资。预计4月份政府债券融资规模接近8000亿元，这也是今年稳增长政策靠前发力、各类政府债券发行节奏加快的体现。

展望未来，冯琳认为，5月7日央行宣布降息降准，大幅增加各类结构性货币政策工具对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。这也意味着5月份金融数据大概率会有进一步改善。

(责编：罗知之、陈键)

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