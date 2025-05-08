原标题：电力行业网络安全大模型落地

科技日报北京5月7日电 （记者华凌 通讯员戴聿雯）记者7日从中国电力科学研究院获悉，该院网络安全攻防与监测团队研发的国内首个电力行业网络安全大模型近日正式落地应用。

中国电力科学研究院网络安全攻防与监测团队负责人张錋介绍，该电力行业网络安全大模型以光明电力行业大模型为基座，使用电力行业网络安全标准规范、漏洞案例、攻防实战数据等10类核心训练语料多轮训练微调而成。通过网络安全行业测评数据集CS-Eval测评，其在网络安全垂直领域知识理解能力明显提升。

该模型聚焦电力网络安全监测、情报分析、风险监测、代码分析、安全运营五大关键应用场景。研发团队结合电力图数据库GridGraph，弥补模型幻觉问题，强化知识保鲜，同时整合各类专业网络安全工具，形成功能完备的网络安全智脑平台，可针对不同安全场景输出定制化、智能化解决方案。

中国电力科学研究院网络安全攻防与监测团队专家王文辉介绍，目前，电力行业网络安全大模型已在情报分析、风险监测、安全运营板块取得实效。在亚冬会、全国两会等重大活动保电任务中，依托首发漏洞验证智能体、情报分析智能体、攻防问答智能体，辅助网络安全专家开展智能化情报监测、漏洞隐患排查、漏洞修复等工作，实现了大模型在实际网络安全业务场景的深度应用。

(责编：罗知之、陈键)

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