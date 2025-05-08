人民网记者 杨曦

5月3日，游客在三亚海棠湾直升机观光基地（林阳通航）体验直升机飞行。新华社记者 郭程 摄

上海黄浦江畔，乘坐直升机“空中俯瞰外滩夜景”的航线上线即“秒光”，复购率超30%；

三亚塔赫跳伞基地，从4000米飞行高度的直升机上纵身飞跃，成为众多年轻人热捧的挑战项目；

青岛市南区小青岛景区，扫一扫“共享无人机租赁柜”的二维码支付押金，便可租用无人机体验航拍乐趣；

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五一假期，低空旅游产品遍地开花，给众多消费者带来“沉浸式体验”。近年来，我国低空消费呈现蓬勃发展态势，从无人机送快递到“空中出租车”，从低空旅游到“空中剧场”表演，新业态持续涌现。

政策支持、技术突破以及市场潜力三方面发力，推动我国正在成为低空消费新潮流的开拓者、引领者。

看政策——

国家层面，2024年，低空经济被正式纳入国家战略性新兴产业；国家发展改革委成立“低空经济发展司”，推动空域管理改革和产业标准制定；《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》实施，为低空飞行活动提供法规保障。

各地积极响应，出台配套政策。例如，广东提出三年内打造3000亿元低空经济规模，深圳计划到2026年建成1200个低空起降点；浙江规划150个无人机起降场，为规模化应用奠定基础；山东出台行动方案，推动“低空+农业”“低空+文旅”等场景落地。

看技术——

低空经济数字“底座”不断夯实。5G-A通感一体技术实现无人机“厘米级定位”，对各项飞行数据实时精确感知，构建更可靠、更稳定、更安全的通信环境。

核心技术攻关加速低空装备革新。从先进的飞控系统、高精度传感器到碳纤维复合材料，产业链上下游正协同发力，探索建立通感一体的低空经济网络设施。

看市场——

低空经济正从试点走向规模化应用，催生多元消费场景，打开更广阔的市场空间。

在粤港澳大湾区上空，平均每分钟有近百架物流无人机在空中穿梭，无人机让整个大湾区实现低空物流网络互联互通；深圳至珠海的“空中出租车”将2小时车程缩至20分钟航程，票价逼近高端网约车，自开通以来已运载400多人次。

1至4月，成都市空中游览、跳伞运动等低空文旅飞行达到4.5万余架次，同比增长18.1%；5月1日，河北衡水以“低空+文旅”为核心，推出首届京津冀低空飞行器展交会、航空音乐嘉年华、夜航灯光秀等项目，吸引超10万人次游客、客商参加。

展望未来，随着空域管理改革的深化、应用场景的多元拓展以及产业生态的持续完善，低空经济有望深度融入生产生活各领域，成为驱动经济高质量发展的强劲“翼”动力。

(责编：杨曦、吕骞)

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