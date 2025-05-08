邮储银行探索数字人民币创新应用场景 助推禽蛋产业数智化转型
2025年05月08日09:56 | 来源：中国网财经
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原标题：邮储银行探索数字人民币创新应用场景 助推禽蛋产业数智化转型
近日，中国邮政储蓄银行河北省分行与千一禾盛(北京)科技有限公司签署全面战略合作协议。此次合作将聚焦禽蛋产业数智化升级与普惠金融深度融合，共同打造禽蛋产业“数智+普惠”新范式。邮储银行总行将依托数字人民币独特优势，联合河北省分行围绕千一禾盛旗下“鸡蛋帮”平台率先开展数字人民币创新场景应用探索，进一步发挥数字人民币在助力乡村振兴等领域的重要作用。
千一禾盛旗下“鸡蛋帮”是禽蛋全产业链互联网平台，已构建集生产管理、流通溯源、平台交易于一体的全链条数字化系统。合作双方将充分发挥邮储银行“普惠金融标杆行”服务优势和“鸡蛋帮”禽蛋产业互联网平台的全链条数字化优势，在原料采购、数字养殖、供应链金融、物流保险等领域开展深度合作。
本次合作将打通产业数据与金融资源的双向通道，依托数字人民币低成本、高效率、可加载智能合约、母子钱包灵活配置的独特优势，量身定制全流程数字化资金交易结算解决方案，解决传统支付结算效率低、成本高、资金流与信息流割裂等痛点，助力平台实现交易自动化、资金透明化，以数智驱动禽蛋产业提质、降本、增效。邮储银行还将通过“线上数据增信+线下专业服务”融合模式，破解中小微企业融资难问题，以新质生产力助推禽蛋产业数智化转型。
下一步，邮储银行将继续践行国有大行担当，聚焦民营企业发展需求，深化公司金融“1+N”新体系，开展“五力赋能”专项行动，持续发挥总分行协同联动优势，通过科技创新牵引力与数智化转型支撑力，提升金融服务的普惠性与效率，为实体经济高质量发展注入新动能。
(责编：曹淼、李源)
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