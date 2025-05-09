人民网北京5月9日电 （方经纶）据“工信微报”消息，5月8日至9日，2025中国产业转移发展对接活动（四川）在成都举行。

开幕式上，工业和信息化部党组成员、副部长单忠德表示，做好2025年产业转移工作，要在“精准”和“有序”上下功夫，发挥市场机制作用，持续完善政策举措，为建设以先进制造业为骨干的现代化产业体系提供坚实支撑。

着力加强政策引导，落实好制造业有序转移指导意见，支持引导中西部和东北地区承接发展特色优势产业，促进产业有序发展和良性竞争。

着力推进深化改革，纵深推进全国统一大市场建设，完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，推动转出地和承接地利益共享。扎实开展规范涉企执法专项行动，优化营商环境。

着力完善生态建设，研究完善促进产业转移政策，建立健全部门密切配合、政企协同联动、各方广泛参与的工作机制，形成强大合力。

着力扩大开放合作，落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，扩大电信等领域开放试点，充分发挥西部陆海新通道等作用，更大力度吸引和利用外资，支持外资企业参与产业链上下游配套协作。

据了解，本次活动包括1场综合活动和5场专题活动，围绕人工智能、新型显示和软件产业，新能源产业，航空航天及低空经济产业，新能源汽车及动力电池产业，化工新材料及绿色建材产业等四川特色优势产业开展地市推介、实地考察、产业协作、项目签约等。

(责编：方经纶、吕骞)

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