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交通银行安徽省分行：金融活水浇灌科创沃土 AI赋能智造提质升级

2025年05月09日15:41 | 来源：人民网
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在合肥肥西桃花科创产业园内，安徽某科技公司新落成的研发中心里，工程师们正对自主研发的AI视觉检测设备进行调试。随着交通银行安徽省分行300万元“科创皖美贷”及时注入，这家掌握核心技术的科创企业正加速推进半导体检测实验室建设，向着"国产替代"目标迈出重要步伐。

破冰轻资产融资困局定制化服务精准滴灌

该公司创始团队深耕工业质检领域二十载，其突破性研发的AI视觉检测系统不仅填补国内空白，更成为多家科技巨头的供应商。2024年企业战略布局合肥，却在轻资产运营模式下遭遇融资瓶颈。“传统授信模式不太适应我们的发展节奏。”企业负责人坦言。

交通银行安徽省分行创新推出的“科创特色模型”破解了这一难题。通过构建“科创企业画像”，该行从技术壁垒、人才梯队、创投背书等多维度评估企业价值，量身定制“科创皖美贷”服务方案：纯信用授信、三年期灵活周转、线上极速审批。“从申请到资金到账仅用48小时，这为我们抢抓发展机遇提供了强力支撑。”企业财务总监感慨道。

金融链对接创新链培育新质生产力

在这场银企合作中，企业拥有的AI算法专利、中国科大博导领衔的研发团队，以及其在肥西高端制造产业集群中的关键位置，共同构成了独特的信用价值。

“我们正从‘看过去’转向‘看未来’，重点评估企业的产业贡献和技术前瞻性。”交行科技金融中心负责人表示，该企业发展模式与肥西县正全力打造集成电路、智能家电等两千亿级高端制造产业集群战略高度契合。

随着金融活水的持续注入，该公司计划年内扩建百人研发团队，其建设的检测线预计将使新能源汽车零部件检测效率提升300%。这种“金融+科技+产业”的良性循环，正在安徽这片创新热土上持续发酵。

数据显示，交通银行安徽省分行已构建“人才贷”“科创快贷”等产品矩阵，未来三年计划培育超万家科技型企业，以金融创新引擎助推安徽科技创新“高原”筑“高峰”。（胡雨松）

(责编：曹淼、李源)
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