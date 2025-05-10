人民网北京5月10日电 （记者黄盛）中国人民银行9日印发《关于设立服务消费与养老再贷款有关事宜的通知》，设立服务消费与养老再贷款，激励引导金融机构加大对住宿餐饮、文体娱乐、教育等服务消费重点领域和养老产业的金融支持。

据介绍，服务消费与养老再贷款额度5000亿元，年利率1.5%，期限1年，可展期2次，最长使用期限不超过3年。

服务消费与养老再贷款发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性金融机构和北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行等5家属于系统重要性金融机构的城市商业银行。政策执行至2027年末。

上述26家金融机构根据经营主体申请，按照风险自担的原则，自主决策是否发放贷款及贷款发放条件。对于符合政策支持领域的贷款，26家金融机构可按照贷款本金的100%，按季向中国人民银行申请再贷款，并对报送贷款信息的真实性负责。中国人民银行根据金融机构报送的申请，按照相关政策规定向金融机构发放再贷款，加强事后核查和监督管理。

记者了解到，中国人民银行曾在2022年设立了普惠养老专项再贷款，额度400亿元，先期以试点方式开展，后拓展至全国。跟以往相比，此次服务消费与养老再贷款额度更大，支持领域更广，利率更低，在全国范围内均适用，是对普惠养老专项再贷款政策的扩容升级，体现了货币政策对消费、养老等领域的支持力度。

有业内人士表示，今年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，把“服务消费提质惠民行动”作为提振消费的一项重要工作。此次5000亿元额度的服务消费与养老再贷款，就是加大消费重点领域低成本资金支持，通过金融手段来推动内需提振。

上海金融与发展实验室主任曾刚表示，设立服务消费与养老再贷款旨在提振服务消费，缓解养老资金压力。一方面，相关举措能促进旅游、文化等服务消费行业繁荣，拉动内需；另一方面，可以为养老产业提供资金支持，完善养老保障。长期来看，有望带动相关产业链发展，创造更多就业岗位，提升居民生活品质。

也有专家认为，将服务消费与养老再贷款纳入政策工具箱，既是对“超常规逆周期调节”的深化，也是应对外部冲击的主动布局，还可以在更长期限中释放居民消费潜力。

(责编：方经纶、吕骞)

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