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从上市公司一季报“含新量”看中国经济发展向“新”

2025年05月11日05:03 | 来源：新华网
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新华社北京5月10日电 题：从上市公司一季报“含新量”看中国经济发展向“新”

梁银妍、张雪、王子霖

上市公司2025年一季报日前陆续出炉，5400家披露一季报的企业合计归母净利润1.49万亿元，同比增长3.64%。其中，超七成上市公司一季度实现盈利。

科技创新、消费“焕新”、外贸“上新”……一季报“新”意凸显，传递出上市公司高质量发展的脉动，也显现出中国经济向新而进的更多积极信号。

中国交建研制出“天山号”“胜利号”硬岩挖掘机用于天山胜利隧道建设；海光信息突破异构计算芯片的功耗瓶颈，新一代DCU产品在智算中心的部署量实现翻倍；联影医疗一季度新增7项国际认证，动态多极磁体技术将MRI成像速度提升50%，部分设备已实现与跨国巨头并跑或领跑……

科技创新赋能，企业发展跑出“加速度”。这背后，是上市公司研发投入持续保持高位。今年一季度，近五成企业研发投入同比增长，“重视研发”“加大研发投入”是科创板上市公司财报中高频词汇。

技术突破不仅是企业增长加速器，更是产业升级新引擎。近10年，沪市主板以电子、通信、医药生物、汽车为代表的新兴行业公司家数占比持续攀升至四成，主板市值领军行业由金融、能源等传统产业逐步转向多元新兴产业。

在西部证券科技行业首席分析师郑宏达看来，当前外部环境复杂多变，中国科技产业具备强大的内生发展动力，新阶段的投资应以半导体、人工智能等核心领域为锚点，通过技术乘数效应激活产业链内生动力。

“持续推进智能制造项目”“数字化运营举措优化渠道全链路效率”“精细化运营和供应链优化”“自主品牌矩阵全面开花”……多家上市公司发布的一季报中，技术赋能、自主品牌创新等成为关键词。

在海尔智家的再循环互联工厂里，一台台废旧冰箱经历多道工序“重获新生”，分解成为铁、铜、铝、塑料等，等待下次循环利用；在中宠股份的包装车间里，自动化设备以每分钟60袋的速度精准分装，智能立体仓24小时不间断运转，“毛孩子”的食粮以此为起点运往全球……

消费“焕新”，供需持续释放潜力。今年一季度，A股上市公司消费板块营收增速及归母净利润增速分别为4.7%和14.7%，均显著高于全部非金融上市公司的营收和利润增速。在以旧换新政策带动下，家电行业等业绩受益，一季度家用电器、消费电子产品板块归母净利润分别增长22.8%、107.5%。

新型消费不断培育壮大，为经济发展注入关键增量。据方正证券统计，假日经济、冰雪经济、谷子经济等特色消费持续升温。今年一季度，冰雪旅游板块上市公司盈利增长了25.8%，宠物经济相关板块盈利增速达到58.2%，谷子经济相关上市公司净利润大幅增长了93.6%。

文娱旅游消费备受青睐，带动了相关上市公司的业绩增长。今年一季度，旅游、民航、酒店餐饮、影视等多个行业迎来增长。以电影行业为例，截至4月30日，16家影视节目制作公司发布一季报，其中6家实现归母净利润同比翻倍。

方正证券首席经济学家燕翔表示，从总量上来看，消费类上市公司营收双增，折射出我国消费市场的巨大潜力。随着消费规模持续稳步扩大，消费对经济的拉动作用将愈发明显。

在广交会格力电器展台，搭载行业领先压缩机技术、“风不吹人”技术、AI动态节能科技的创新产品广受海外采购商青睐；在四川资阳，一批中国中车旗下资阳公司自主研制的SDD1型内燃机车装车完成，启运非洲……

新产品催生新业绩。今年一季度，工程机械、油服装备、工业自动化等相关企业海外市场业绩继续实现较好增长，市场渗透率逐步提升。

在浙江义乌，“进货式旅游”成为时尚，老板们“走播带货”，接单忙不停。在江苏扬州，扬杰科技集成电路封装测试车间里“四下无人”，每笔海外订单自动进入系统，生产线随即响应……

今年一季度，义乌中国小商品城的上市公司平台——小商品城营业收入和净利润均实现双位数同比增长；扬杰科技布局了智能工厂，海外营收较去年同期大增40%。

“以技术创新为驱动”“细化全球化战略”“推进产品多元化战略”……面对复杂多变的外部环境，多家上市公司在一季报中表示将加速布局新技术、新产品，进一步参与到全球市场竞争中。

国务院发展研究中心对外经济研究部研究员赵福军认为，加快打造外贸竞争新优势，企业要练好内功，要加大创新力度，不断适应市场需求进行技术和产品更新迭代，以创新的主动赢得市场的主动。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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