打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

从企业含“光”量看老工业基地“绿色转型”

2025年05月11日05:10 | 来源：新华网
小字号

新华社郑州5月10日电（记者李文哲、杨静）河南省洛阳市是国家“一五”时期重点布局的工业城市。近年来，随着我国光伏发电技术进步、造价降低，当地企业充分利用厂房屋顶、尾矿库等闲置空间建设起连片光伏设施。

在位于河南省洛阳市偃师区的洛阳建龙微纳新材料股份有限公司，厂房屋顶上连排的光伏电板在阳光照射下熠熠生辉。总面积6万余平方米的屋顶上，已安装光伏组件上万块。

“这一块块‘板子’看似不起眼，连在一起却可满足企业约20%的用电需求，每年节约生产成本近百万元，减少二氧化碳排放约5000吨。”洛阳建龙微纳新材料股份有限公司总裁李怡成说。

这是洛阳建龙微纳新材料股份有限公司厂房屋顶上的光伏电板。新华社发（杨振宇摄）

驱车驶入洛宁县伏牛山区，在紫金矿业集团旗下的洛阳坤宇矿业有限公司，已闭库的尾矿库上，光伏电板依山势整齐排列，深蓝色的面板与周边翠绿的树木交相辉映，科技感十足。

“目前光伏电站发的电全部并入了公司配电房中，基本能满足矿山职工的生活和矿井通风用电需要。”洛阳坤宇矿业有限公司总经理郭祥清说，分布式光伏建在矿区内，一来可直接用于企业生产用电，减少电力传输过程中的损耗，二来还可作为备用电源以应对突发状况。

这是洛阳坤宇矿业有限公司尾矿库上的光伏电板。新华社发（杨振宇摄）

国网河南电力洛阳公司数据显示，2020年以来，洛阳地区新能源装机容量连年翻番增长，已发展成为仅次于煤电的第二大电源，其中分布式光伏装机容量占新能源装机容量的六成以上。

老工业基地焕发绿色生机，企业用能成本降低，推动社会节能减排。对此，当地政府、光伏开发企业、电网公司搭建起三方协同的沟通机制，助力新能源项目快速落地、平稳运行。

“今年前四个月，洛阳电网光伏出力创历史新高，占同时刻全网用电负荷36%。”国网河南电力洛阳公司副总经理陈楷表示，将持续深化新能源服务机制，强化光伏项目并网后的安全监测与运维指导，助力区域能源结构优化升级。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
母亲节丨爱的陪伴
　　视频制作：王天乐 配音：高子林夕 母亲节将至，在这个致敬母爱的节日里，我们忆起她无声的守护——那些藏在三餐烟火里的关怀，凝在目送背影时的牵挂。她以岁月为梭编织我们的成长，用白发为代价换我们翱翔。…
财米油盐｜“反向代购”火了！“老外”难逃中国品牌“真香定律”
　　“这次我想买衣服、鞋子、珠宝……中国的东西物美价廉！”聊起“中国购”，来自马达加斯加的游客Ezra如数家珍。 正值第九个中国品牌日，财米油盐栏目在街采中发现，中国品牌正俘获越来越多来华外国游客的“芳心”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部