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重庆以科技创新引领先进制造业发展（奋勇争先，决战决胜“十四五”）

本报记者  李增辉  姜  峰  王欣悦
2025年05月11日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　“刺刺”轻响，火花闪动。焊装车间里，机械手臂群腾挪如飞、运转不休。

　　这里是坐落于重庆两江新区的赛力斯超级工厂，超3000台机器人分工有序，关键工序已实现100%自动化。科技创新，令产品附加值不断溢出：2024年，赛力斯新能源汽车销量42.7万辆，同比增长182.8%。

　　2024年4月，习近平总书记在重庆考察时指出：“重庆制造业基础较好，科教人才资源丰富，要着力构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。”习近平总书记在今年全国两会上强调：“抓科技创新，要着眼建设现代化产业体系”。

　　深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，重庆锚定建设国家重要先进制造业中心目标，积极构建现代制造业集群体系，推动科技创新和产业创新深度融合，推进制造业向高端化、智能化、绿色化加快转型。2024年，重庆市规上工业增加值增长7.3%；其中，战略性新兴产业增加值增长12.3%，占规上工业增加值比重达34.6%，较上年提高2.4个百分点。

　　——科技创新能力向“高”攀升，激活高端制造引擎。

　　一片厚度仅0.55毫米、摸上去薄如蝉翼的透明玻璃，每平方毫米面积却能承压743公斤——这是重庆鑫景特种玻璃有限公司开发的高强度耐摔产品。

　　“通过自主攻关，我们实现了高端特种玻璃量产化，性能达到国际先进水平。”国家科技进步奖一等奖获得者、企业首席科学家姜宏说，“公司已申请专利400余项，产品广泛应用于手机屏幕、航空风挡等领域。”

　　数据显示，重庆已培育国家级专精特新“小巨人”企业310家、制造业单项冠军企业41家。

　　——产业体系向“智”而行，丰富数字生产场景。

　　走进重庆宗申动力机械股份有限公司发动机生产车间，操作工只需扫描平台标识，系统即可将复杂的加工参数自动匹配到设备。

　　“忽米网与宗申合作搭建的动力系统协同共生未来工厂，已链接300多家上下游关联企业，让整个产业链效率提升近20%，供应链能耗降低14%。”宗申动力首席信息官江文说。

　　不仅改造“智能单元”，还要搭建“生态系统”，引导链主企业带动产业链中小企业协同转型，像这样的“未来工厂”，重庆计划到2027年建成超40个。

　　——评价机制向“质”转变，推动行业绿色发展。

　　重庆京东方光电科技有限公司屋顶上，一排排光伏板如同“蓝海”，年发电量达3000万千瓦时。“我们投资超10亿元建设废水废气治理系统等，每年节水超千万吨，减少温室气体排放超6万吨。”京东方重庆区域副总经理周旻果说。

　　改变过去以规模体量论英雄的模式，重庆市出台制造业“亩均论英雄”改革等政策举措，从能源、用地、金融等7个方面提出17条资源要素差别化配置政策，与亩均效益深度挂钩，倒逼企业“腾笼换鸟”、提质增效。

　　重庆各级政府的服务能力也在提质升级。整合市、区县、镇街园区三级1119家单位，重庆市经济信息委上线“企业吹哨·部门报到”平台，“点对点”服务企业近6万次，从解决个性问题到优化共性事项，让企业轻装快跑、加速前进。

　　加快打造国家重要先进制造业中心，重庆明确新目标：到2027年，全市工业总产值迈上4万亿元台阶，制造业增加值占地区生产总值比重达到28%。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月11日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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