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今天我们为什么还需要图书馆？（读者点题·共同关注）

本报记者 陈圆圆 管璇悦
2025年05月11日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　数字时代，手机一点，尽览海量图书；借助AI，能迅速梳理集纳信息。既然如此，我们为什么还要去图书馆？今天，图书馆存在的意义是什么？

　　——人民网网友137****9


　　文化的繁盛，离不开阅读带来的精神滋养。

　　当作为“网络原住民”的年轻一代习惯了对着大屏小屏阅读，当坐在家里就能网购图书……走进图书馆还有必要吗？图书馆“过时”了吗？

　　我们先在数据里找答案。

　　截至2024年底，全国共有公共图书馆3248个，全年总流通人次超13亿。

　　打开社交平台，常能看到图书馆门口排起的长队，书架间移动的人影，还有文化地标图书馆里打卡的身影。

　　守护、传承，研究、共享。今天，一方方馆舍承古开新，不断生长，吸引着越来越多现代人的脚步。

　　数字时代，信息驳杂，图书馆坚持“知识严选”。

　　人工智能、搜索引擎提供了海量信息，但图书馆的权威资源、专业馆员，以及知识加工的经验标准无可替代。每本图书的诞生都凝聚了作者、编辑等的诸多心血，能收入图书馆的仍是万里挑一。好书利于人类成长进步，从启智增慧的角度看，图书馆无疑是重要接口，在读者与好书之间搭建津梁。

　　也许有人会问，图书馆只是集纳知识的“仓库”吗？我们再到时间里找答案。

　　浙江宁波，我国现存最古老的藏书楼天一阁卓然而立，历经400多年风雨依然书香不绝、文脉不断。我国藏书事业历史悠久，历经书院藏书、私人藏书等，到近代形成公共图书馆的雏形，在新中国成立后逐步构成公共图书馆网络。

　　时光荏苒，载体更迭，不变的是守护文化根脉、赓续中华文明的使命。

　　在北京、西安、杭州、广州，“中华文化种子基因库”落成使用。“一总三分”的中国国家版本馆，永久保藏具有重要历史文化传承价值的版本资源。国家图书馆里，甲骨、简牍帛书、金石拓片，近现代印本和报刊资源、口述史影音资料，多模态资源得到悉心保存和修复研究。正因如此，人们得以在数字洪流中触摸文明演进的真切脉动，在岁月长河中品读随时可启的文明档案。

　　过去，天一阁曾定下“代不分书”“书不出阁”的规矩。如今，这里“阁闻天下”，大门敞开。

　　古今之变定格图书馆演进的缩影。从古代藏书楼到现代图书馆，从以藏为重、藏用并重，到AI赋能、功能刷新，背后不仅是空间的变迁，更是观念的跃迁。

　　百岁国图里，过去由馆员完成的文献整理、资料提取和知识服务，如今由AI进行前期处理；近日开放试运行的“中华古籍智慧化服务平台”，让读者穿越千年与历史对话……新技术让图书馆乘云生长，加速更新。

　　阅读和社交、艺术、科技等多元需求相嵌合，图书馆不再只是学习阅读的场所，还是城市文化客厅、年轻人追捧的“免费度假村”“充电桩”。

　　从15分钟阅读圈到24小时城市书房，从研发文创新产品到成为文化新地标，现代图书馆在数字浪潮中打造文旅融合新场景，显现公共文化服务的活力与价值。

　　“数字化时代，社会节奏快，静下心来、耐着性子坐着读本书不容易。”习近平总书记直面现实又充满期待、指明方向：“书香是一种氛围。”“数字阅读要和传统阅读结合起来，守住我们的内核和素养。”

　　数字技术的发展，让更多普通人有机会阅读与书写。走进图书馆，捧卷酣读、墨香萦绕，纸页间的“心流”格外珍贵。数字+传统，相辅相成，获益无穷。

　　作为国家文化发展水平的重要标志、公共文化服务供给的重要载体，图书馆滋养民族心灵、涵养文化自信，历久弥新。

　　有时间我们不妨推开图书馆的门进去——你会发现，那里收存展示的不止书页墨香，还有一个民族拥抱知识、拥抱文明的孜孜身影，对待历史、对待未来的坦坦心迹。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月11日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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