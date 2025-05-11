山东援疆建起设施农业链条，年产蔬菜超60万吨——

本报记者 蒋云龙

山东援疆技术人员（左一）正在传授当地工人种植技术。

史亚婷摄（人民视觉）

黄三角国家农高区盐碱地现代农业试验示范疏勒基地的作物长势喜人。

高开强摄（人民视觉）

疏勒还是那个疏勒。一抬眼，就是起伏的沙丘，那是一望无际的塔克拉玛干沙漠。

疏勒不再是那个疏勒。沙漠边缘的防护林旁，一排排蔬菜拱棚、高大明亮的玻璃温室和现代化农业厂房，替代了原先的撂荒盐碱地。这里是位于新疆喀什地区疏勒县的喀什（山东水发）现代蔬菜产业示范园（以下简称“示范园”）。

走进一间拱棚，拉开门帘，温润湿气扑面而来。“采摘的、批发的、预约的……一天到晚接不完的电话，源源不断地来人。”拱棚主人、巴合齐乡巴合齐村村民布威海丽且姆·图尔荪放下电话，嘴上“抱怨”着，却始终笑盈盈。她租下3个蔬菜大棚，一年能卖几十吨菜。

曾经难见绿叶的塔克拉玛干沙漠边缘，结出甜美的蔬果，给当地群众带来甜蜜的生活。

沙漠旁的蔬果怎么来的？富民设施农业如何建成？近日，记者走进疏勒。

蔬菜“棚主”的成长路

新疆高强度的阳光透过薄膜照射进拱棚，地面上一垄垄的番茄苗迅速生长，一天一个模样。

“每天都有活儿，早上过来把棚顶被子收起来、晚上再铺开，要保证棚里的温度、湿度达到标准。”照料菜棚近5年，布威海丽且姆·图尔荪已是行家里手，说起种菜滔滔不绝。

2020年，参加完县里免费的农业技术培训，她被安排到示范园当技术员。

“拿着工资，还能跟着山东的老师学技术。”布威海丽且姆·图尔荪说，在示范园干了1年，发现门道真不少：温度湿度要控制好，离不得人；施肥施药的时机把握更不能马虎。

第二年，园区向学过技术的农户开放出租拱棚。布威海丽且姆·图尔荪租下其中3个。

“以为自己学到位了，真干起来问题不断，急得天天哭。”布威海丽且姆·图尔荪说，幸运的是，从翻地到起垄，从栽苗到打杈，从授粉到疏果，园区都派人来指导。苗子和肥料，园区也统一赊账提供。

“第一年种的是普罗旺斯西红柿，3月15日第一批成熟，5月底最后一批西红柿被收走。6月初园区结账，我银行卡上多了10多万元。”仔仔细细看了好几遍，确定没数错位数，布威海丽且姆·图尔荪给妈妈打电话，两人都流下激动的泪水。

从农民到员工，再到蔬菜“棚主”，疏勒对新型职业农民的培养体系逐渐形成。示范园内879个温室蔬菜拱棚，600多个已被农户租下。

在疏勒县的一个小院里，有栋三层小楼，共20多个房间。这是县里专门成立的水发现代农业技术培训学校。透过窗户往里瞧，老师正在讲小白菜种植技术，台下坐满了皮肤黝黑的庄稼人，听得聚精会神。

“创建学校，就是想通过援疆项目培养新型职业农民。”校长涂荣清说，除了在校内举办培训班，学校也组织教师到乡镇开展培训，已培训超3.8万人次。

60多家合作社带动1.3万余人就业

除了这879个温室蔬菜拱棚，示范园还有一座7万平方米的智能玻璃温室、6500平方米的育苗中心。

智能玻璃温室是一座现代化的农业设施，室内遍布管道、传感器、摄像头，蔬菜采用立体种植。“刚引进的新苗还很脆弱，目前是全封闭式管理。”技术员孙思祥说。

温湿度、水肥比、光照度……在智能玻璃温室内，植物生长所需的外部条件都可智能控制。而在布威海丽且姆·图尔荪的拱棚里，大部分工作还是需要人工操作。

“这两者结合，构成一套现代农业体系。”示范园副总经理刘方舟说，“在智能玻璃温室内，技术员进行前期试种试验，利用智能控制设备，选出适合当地的蔬菜品种，同时归纳出蔬菜种植适宜的温湿度、日照强度等数据。试种成功的品种，在育苗中心进行大规模育苗。菜苗和种植数据，会提供给租用大棚的农户，进行订单式大规模生产。”

“对‘棚主’，园区统一提供种苗、技术、品牌和销售。他们租用一个拱棚，年产值15万元左右，不需要承担市场风险。”刘方舟说。

沙漠旁的农业县要建成现代农业体系，不是件容易的事。

沙漠边缘大规模建防护林，助力塔克拉玛干沙漠绿色阻沙防护带全面锁边“合龙”，也为疏勒县打造了一道防风阻沙的绿色屏障。疏勒县自然资源局党组成员、副局长李金国介绍，曾经的疏勒县，3、4月份沙尘天，能见度只有5米到10米，现在，在沙尘最重的时候，能见度也有100米到500米。

“沙漠和风沙对生活生产的影响越来越小，这是现代设施农业能够发展起来的前提条件。”疏勒县委副书记、山东东营援疆指挥部指挥赵峰说，山东援疆干部一届接着一届干，引进的农业龙头企业越来越多，形成了规模。这些企业研发出适合新疆的蔬菜科学种植技术，通过示范和教学带动周边农户，形成优势产业。疏勒成立了60多家“村党支部+龙头企业+农户”合作社，带动1.3万余人就业。

山东专家选育400多个蔬菜品种

在疏勒，像喀什（山东水发）现代蔬菜产业示范园这样的蔬菜产业园有不少。智能蔬菜大棚进行试种试验、产品展示、研学接待，园区自营一批温室起示范带动作用，周边农户参与种植形成规模效应。

行走在疏勒的不同园区，能看到：不用一粒土的水培蔬菜，像黄瓜一样爬藤的空中西瓜，幽暗潮湿的大棚里种满的食用菌，还有现代设施特色畜牧业……

在沙漠边发展设施农业，有几道必须跨过的难关。

“种西瓜，必须攻克土质改良的难题。”新疆蔬乐农业发展有限公司运营部主管侯永芳介绍，“疏勒地处沙漠边缘，土地盐碱化程度较重。种植的第一步，就是成立专家小组，检测土壤成分，并有针对性地进行改良。”

“土质改良后，也不是所有品种都能种得活、种得好，还得开展一轮试种植。”侯永芳说，他们挑选了50多个品种的西瓜进行精心种植，希望挑选出能较好适应当地环境的品种。

在山东东营援疆指挥部推动下，山东省农业科学院派出专家团队，在疏勒建设试验示范基地，筛选出适宜当地种植的优良新品种，培育新技术新模式。疏勒县巴合齐乡党委书记黄乃源介绍，山东省农业科学院选育了400多个品种的蔬菜来疏勒试水，挑选出约40个品种。

走进基地的科技小屋，展示架上陈列着专家筛选出来的蔬菜品种，还有针对当地编写的种植技术教材。翻开教材，平实易懂的文字详细介绍着各种蔬菜的种植秘诀。

“山东省农业科学院的农业技术员还为种植户提供进棚指导，开展了20多期培训，共有3000多名农民参加。”黄乃源说。

通过援疆项目，疏勒县设施农业的产业链条不断延展，从科研、生产到销售、加工，疏勒发展出30多个蔬菜加工企业，年加工能力在15万吨左右。当地还形成了10个蔬菜产销合作社、12个净菜分拣车间。

在喀什（山东水发）现代蔬菜产业示范园，西区是生产基地，东区则配套建设了一条深加工生产线、2万平方米的冷库、1.3万平方米的交易市场。

“通过深加工、冷链储藏、冷链运输，可以延长农产品上市时间、拓展运送半径，也提高了附加值。”刘方舟说。

如今，疏勒已建成2万亩优质蔬菜生产基地、5600亩种植蔬果的日光温室、4万多个拱棚，年产蔬菜超过60万吨，产值15.6亿元左右。优质蔬菜销往400多公里外的阿克苏地区、1400多公里以外的乌鲁木齐，还卖到了北京、上海和粤港澳大湾区的城市。

曾经风沙漫天的疏勒，向设施农业要食物，成了生机勃勃的“菜篮子”。

《 人民日报 》（ 2025年05月11日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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