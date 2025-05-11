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四川成都望平坊年均接待游客超八百万人次——

这个老街区如何激发消费活力（发展一线看信心）

本报记者 游 仪
2025年05月11日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　锦江水，石板路，四川成都望平坊，竹椅木桌沿河排开，游人众多。

　　“川剧、美食、文创，这儿烟火气满满……”刚从梅花剧社看完一场川剧出来，北京游客张亮径直走向附近一家火锅店落座。

　　不远处，黄桷树下，民谣歌声阵阵。“没想到还有歌手驻场，这里既有老成都的韵味，又有新潮的体验，来了就不想走！”说话间，张亮夹起一块毛肚，听着音乐，在热辣滚烫中涮了起来。

　　望平坊旅游休闲街区，坐落于成都成华区猛追湾街道，全长2.5公里，总面积1.68平方公里。刚刚过去的“五一”假期，约有20万名游客来这里“打卡”。

　　“以前这里游客很少。”猛追湾街道望平社区党委副书记刁静说，过去的望平坊老旧杂乱，车经常东停一辆、西摆一个，紧挨着热闹繁华的春熙路商圈，却显得格格不入。

　　想改造，盼治理，周边居民意见不小。2018年，成华区推进猛追湾片区城市更新改造，肌理调整、场景再造，一个老旧街坊蜕变为国家级旅游休闲街区。

　　“我们引入专业企业，设计、改造和运营一体打包。”在刁静看来，街区改造不仅有效解决周边居民的生活困扰，“更重要的是破解了空间和业态分离、产业转型升级难等问题，激发了消费潜能。”

　　面包和咖啡的香气氤氲在街巷……望平坊“面包节”上，30多家各具特色的烘焙店沿街摆摊，吸引了不少甜品爱好者。

　　“这是我们的新口味，结合四川特色，外地可不常见。”一家烘焙店的主理人冯晗正给顾客介绍一款米面包。不少年轻人边品尝边下单，还参与集印章活动，“集2个印章能领冰箱贴，集5个就有‘面包节’限定帆布袋。”从云南来成都旅游的王凡得知有“面包节”，特意赶来。

　　老街不老，小巷常新。潮味十足的新活动、新业态在望平坊加速集聚。几何书店成都首店、复古服饰首饰店、香料咖啡融合店……时尚特色店铺沿街而立。

　　“我们通过主题消费促进活动、招引特色店铺等，升级消费体验，沉淀老成都的记忆，续写新成都的故事。”旅游休闲街区运营负责人徐璐介绍，望平坊已成为以小店经济、首店经济、夜间经济为主要特色的活力特色街区，年均接待游客超800万人次。

　　夜幕低垂，霓虹闪亮。一边是新潮时尚的年轻人活动，一边是滨水休闲的老成都生活，望平坊的日与夜，消费活力无处不在。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月11日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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