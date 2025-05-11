部分领域价格呈现积极变化

本报北京5月10日电 （记者刘志强）10日，国家统计局发布的数据显示，4月份，居民消费价格指数（CPI）环比由上月下降0.4%转为上涨0.1%，同比下降0.1%，降幅与上月相同。核心CPI环比由平转涨，上涨0.2%，同比上涨0.5%，涨幅保持稳定。工业生产者出厂价格指数（PPI）环比下降0.4%，降幅与上月相同，同比下降2.7%，降幅比上月扩大0.2个百分点。

从环比看，CPI由降转涨，涨幅高于季节性水平0.2个百分点，主要是食品、出行服务回升带动。食品价格环比上涨0.2%，高于季节性水平1.4个百分点。受需求回暖及假日因素共同影响，出行服务价格回升明显。

从同比看，CPI略有下降，主要受国际油价下行影响。能源价格同比下降4.8%，降幅比上月扩大2.2个百分点。食品价格下降0.2%，降幅比上月收窄1.2个百分点，影响CPI下降约0.03个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI上涨0.5%，涨幅保持稳定。

PPI环比下降0.4%，降幅与上月相同。影响本月PPI下降的主要原因，一是国际输入性因素影响国内相关行业价格下行，二是国内部分能源价格季节性下降。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，虽然国际输入性因素对部分行业价格产生一定下拉影响，但我国经济基础稳、韧性强，各项宏观政策协同发力，高质量发展扎实推进，部分领域价格呈现积极变化：黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业等部分行业供需关系有所改善，价格降幅收窄；新质生产力不断培育壮大，智能制造、高端装备制造等产业发展带动相关行业价格同比上涨；我国持续推进贸易多元化，市场扩大带动部分出口行业价格同比上涨或降幅收窄。

《 人民日报 》（ 2025年05月11日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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