本报北京5月10日电 （记者刘温馨）记者从中国有色金属工业协会获悉：今年一季度，规上有色工业增加值同比增长6.6%。10种有色金属产量为1985.1万吨，同比增长2.0%。

一季度，有色金属工业完成固定资产投资比去年同期增长21.6%，增幅比全国工业投资增幅高出9.6个百分点。其中，矿山采选业固定资产投资额累计增长38.6%，冶炼和压延加工完成固定资产投资累计增长17.9%。民间投资活力得到充分释放，一季度有色金属民间完成固定资产投资同比增长21.0%，其中，有色金属矿采选业民间投资同比增长52.2%，冶炼和压延加工业民间投资同比增长14.1%。

一季度，规上有色金属工业企业实现营业收入22293.3亿元，同比增长19.6%；实现利润总额917.7亿元，同比增长40.7%。其中，有色矿采选业实现利润总额260.0亿元，增长62.3%，冶炼和压延加工业实现利润总额657.7亿元，增长33.6%。

《 人民日报 》（ 2025年05月11日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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