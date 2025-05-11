今年已下达两批251个城市更新项目，总投资超千亿元——

本报记者 王昊男

不久前的“五一”假期，北京海淀区中关村迎来消费热潮。历经两年改造，承载着一代人记忆的中关村食宝街和中关村广场等，融合升级为中关村大融城——集购物、休闲与社交于一体的多元体验空间。5月1日试营业首日，大融城西区5万平方米空间吸引4.5万客流，83家大小餐饮店铺总消费额达500万元。

“热闹劲和烟火气回来了。”28岁的张航在附近一家人工智能企业上班，听到大融城试营业，第一时间和同事来“打卡”，“这里不仅是新潮商场，更是释放压力的港湾。”

“扩内需、补短板、促发展，城市更新是重要抓手。”海淀区委书记张革介绍，今年2月初、3月底，海淀已下达两批251个城市更新项目，总投资超千亿元，涉及改造面积约1435.8万平方米。“我们将通过城市更新，进一步优化城市空间结构、提升城市功能、改善群众生活品质、加快新旧动能转换。”张革说。

城市更新，催生有潜力的消费，也带动产业升级。与大融城的热闹不同，相距几百米的鼎好大厦，更新改造后“静”了下来。50米高的沐光中庭、智能化的物业服务、全开放的共享空间……曾经杂乱的电子大卖场，如今秩序井然。

“环境焕然一新只是表象，内核是产业和生态的重塑。”翻开入驻鼎好大厦的企业名录，既有智源研究院具身智能创新中心这样的研发平台，也有北京深势科技有限公司这种科创企业，还有创新工场这类投资机构。北京鼎固鼎好实业有限公司副总经理于红，亮出“腾笼换鸟”成绩单：“9万平方米的鼎好大厦A座，目前入驻科技企业30余家，总估值超过500亿元。”

城市更新，落脚点是人民群众获得感、幸福感、安全感的提升。登顶眺望，鼎好大厦东北方，低矮的楼房间，一辆吊车竖起高高的吊臂。那是有着70余年历史的海淀区中关村街道科源社区，正以“原拆原建、多方出资、家园共建”模式更新。

“这里大多是上世纪50年代的老楼，居住环境亟待改善。”中关村街道党工委委员刘繁介绍，街道专门组建了5个工作组，逐一登门问需求，“目前已有7栋楼474户完成腾退，建设施工正式启动。”

由点及面，目光从中关村区域向整个北京延伸：

东部朝阳，靓起来的亮马河带火了沿岸经济；西部海淀，京张铁路遗址公园缝合了城市断点；南部丰台，大红门服装商贸城变成南中轴国际文化科技园，吸引着高精尖产业不断聚集；北部昌平，超大型社区“回天地区”的区域服务功能不断改善……2024年，北京城市更新完成投资734亿元，同比增长67%。

“深入贯彻落实党中央决策部署，我们将加力推动投资大、见效快、有影响力的城市更新项目。”北京市住房和城乡建设委员会主任王飞介绍，2025年，北京明确了8类53项更新任务。目前，已发布实施两批2511个更新项目，预计总投资约4900亿元，第三批项目计划于年中发布。

《 人民日报 》（ 2025年05月11日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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