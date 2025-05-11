打羽毛球、打台球、健身、喝着咖啡看书或聊天，这些是现代人最熟悉不过的生活场景。不过，要是这些场景能够同时发生在一个大煤气储气柜里，会有怎样的体验？

在山西大同开源一号文化产业园区的“迪沃特青运城”里，这一有趣的场景正在上演。

“迪沃特青运城”由一个巨大的煤气储气柜改造而成，一层有咖啡店、体育用品店，二层是台球厅，三层是健身房，四层是羽毛球场。抬头望去，绿色罐体与斑驳锈迹诉说着往昔岁月，现代时尚的设施与充满工业感的背景相互映衬，新旧交融的独特魅力扑面而来。

图为“迪沃特青运城”。新华社记者 王怡静 摄

“迪沃特青运城”只是开源一号文化产业园报废厂房现代化改造的一个缩影。大同开源一号文化创意产业园前身是大同市煤气厂，占地共24.48公顷。2018年，原煤气厂停厂关闭后，大同市国祥文化创意产业管理公司开始结合文旅新业态进行规划设计，对原煤气厂进行现代化的改造建设，致力于打造文化产业集聚、康养休闲共享、文教娱乐共进、工业文化旅游共融的综合配套服务园区。

“现在的年轻人关注能够体验到特色文化的同时也能保证旅游的舒适度。结合这个需求以及工业旅游的特色，我们对园区的规划是打造‘五区两街一中心’：‘五区’为文化创意休闲区、创意旅游集散区、文化企业集聚区、文化展演区和综合配套服务区；‘两街’是地域美食街和特色民俗一条街；‘一中心’即游客服务中心。”该园区招商部负责人张帆介绍。

目前为止，园区已入驻36家文化企业，涵盖摄影、设计、雕塑绘画、餐饮住宿、体育拓展、国学研学教育等多种经营业态。举办婚礼、篝火派对、露营野餐、打卡体验，工业+旅游融合发展，年轻人在这里迎来了“微度假”。

图为各种工业风艺术装饰品。新华社记者 王怡静 摄

漫步园区，处处都能感受到工业文明的独特韵味。锈迹斑斑的煤气管道、保留完好的老厂房、用工业废料制作的艺术装置，还有红墙砖、煤气管道造型的凳子等创意设计，每一处细节都成了游客们的打卡点。

今年五一假期，这里迎来了约5万人次的游客，来自晋城市的张浩一家就是其中之一。他感慨道：“这里既有特色餐厅和网红打卡点，又能带孩子体验手工制作，晚上的氛围更是热闹，为我们的旅程增添了不少乐趣。”

“我们将持续打造‘工业+现代产业+旅游’的绿色发展模式，盘活闲置资产，坚持经济效益、生态效益与社会效益统一的原则，继续改造园区的基础设施建设，进行数字化、智能化变革，提升文旅体验，不断拓展旅游新业态、新场景，建成独具特色的文旅融合综合示范园区。”张帆说。（记者王怡静、万倩仪）

(责编：王仁宏、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经