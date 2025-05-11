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新闻分析：干热风+干旱，对北方冬小麦影响几何

2025年05月11日08:55 | 来源：新华网
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　　中央气象台10日预报，河南、陕西、山西等省部分地区近期将出现干热风天气。这种灾害性的天气与墒情偏差影响叠加，将对正处于产量形成关键期的北方冬小麦带来哪些影响？

　　中央气象台首席预报员韩丽娟说，预计12日至17日，黄淮中西部、华北南部、陕西关中等地无有效降水，日最高气温将在32℃以上，其中16日至17日将超过35℃，局地可达37℃以上。河南西部、山西南部等地冬小麦干热风风险高，河南焦作、洛阳，陕西渭南、咸阳，山西临汾、运城干热风风险很高。

　　干热风天气主要是温度突升、空气湿度低并伴有一定风力的灾害性天气，出现在小麦灌浆期间，它可使小麦失去水分平衡，严重时可造成小麦大面积干枯逼熟死亡。

　　韩丽娟说，近年来，在气候变暖的背景下，小麦灌浆期气温偏高，干热风灾害有偏重发生的趋势。2001年、2014年、2022年、2024年都发生了较重的干热风灾害。

　　旱情方面，8日至9日，北方冬麦区大部出现小到中雨，河北中部和东南部、北京、天津西部、山东西北部以及山西东北部、江苏中部、安徽中南部、湖北东部等地的部分地区出现大到暴雨。降水有效补充了农田土壤水分，河北、安徽和江苏麦区墒情明显改善，山东、山西、河南缺墒站点比例也有所下降。

　　截至10日，河北、江苏农田缺墒缓解，河南西部和北部、安徽西北部、山西中南部、陕西和河北南部局部仍存在不同程度缺墒。

　　“干热风天气影响冬小麦灌浆，尤其部分麦区叠加缺墒影响，可能导致小麦早衰。”韩丽娟建议，根据天气预报，各地优化叶面肥、生长调节剂配方，实施“一喷三防”作业，提高叶片光合能力与抗蒸腾作用；对土壤墒情较差、有微喷灌设备的地块，可在干热风来临前适量喷水增加空气湿度，降低冠层温度，减轻干热风影响。（记者刘诗平）

(责编：王仁宏、陈键)
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