早上叫醒你的不是闹钟，可能是睡眠健康管理师；旅行拍照告别“剪刀手”，旅拍定制师帮你打造专属记忆……

近日，人社部宣布拟新增跨境电商运营管理师、无人机群飞行规划员等17个新职业，以及生成式人工智能系统测试员、睡眠健康管理师等42个新工种。这些新职业、新工种既是产业变革的缩影，也是对社会高质量发展需求的生动回应。

近年来，宠物临终关怀师、陪诊师等岗位的兴起，呼应了老龄化社会与情感消费的需求；旅拍定制师、保鲜花制作工则满足了个性化服务的浪潮……这些职业不仅是“谋生手段”，更承载着社会温度与个体价值的实现。

而无人机群飞行规划员、AI大模型测试员等当下火热的新职业，则见证着新技术落地应用的进程。据有关部门测算，目前无人机行业人才缺口高达百万。这些“科技含量”十足的岗位，打开了就业市场的新空间。

自2019年以来，已经有93个新职业获得人社部颁发的“身份证”。从无人机编程到AI测试员，从电商运营到银发经济顾问，层出不穷的技术新应用、消费新需求、市场新变化，展现了社会的活力与蓬勃生机。

新职业持续涌现，开启了时代创造的无限可能。面对职业选择，不少年轻人主动拥抱变化，抓住新赛道。无论是手握代码的AI工程师，还是传递温情的服务犬驯养师，相信每个人都能在时代浪潮中，找到发挥自己才能的独特坐标。（文案：王志艳、黄浩）

(责编：王仁宏、陈键)

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