打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

广东制造业专场招聘会提供超6600个岗位

2025年05月11日09:00 | 来源：中国新闻网
小字号

　　 “百万英才汇南粤”制造业专场招聘活动(省内专场)10日在华南理工大学五山校区举行。来自广东省300多家优质制造业企业，为高校毕业生带来超6600个岗位，其中不乏百万年薪的“香饽饽”。

　　本次招聘活动聚焦新一代电子信息、新能源汽车、人工智能、机器人等广东制造业核心领域，共有245家优质企业参与，占比高达72%。其中有72家制造业单项冠军、50家专精特新“小巨人”、107家专精特新中小企业、16家省级技术中心。

　　本次招聘活动的岗位覆盖范围广，有算法工程师等高端研发岗位，也有机器人操作员等一线实操岗位。从薪酬来看，企业诚意满满，其中，提供超30万年薪的企业有30家，超130个岗位，招聘人数超750人；提供超50万年薪的企业有11家，近50个岗位，招聘人数超190人；提供百万年薪的企业有3家，8个岗位，招聘人数47人。

　　深圳光启尖端技术有限公司人力资源部工作人员刘芳千介绍，该公司需要复合材料、高分子、航空航天相关以及人工智能相关的算法技术类专业人才。公司提供的薪资也比较有竞争力，其中硕士应届生20至30万元年薪，博士50至70万元年薪。

　　深圳中科飞测科技股份有限公司制造中心经理卢继奎表示，部门急需人才，为此特地亲自到招聘现场来面试，加快招聘进度，以求在更短时间内招到优秀人才。

　　为进一步提升求职体验，活动现场还设置了制造业六个领域专区优质龙头企业代表宣讲室，打造“沉浸式职业发展生态圈”。每家企业设有“主宣讲室+互动舱”组合，求职者可先在主会场观看企业宣传片，了解战略布局，再进入“职业发展诊疗间”和“面试官会客室”，进行职业咨询与面试辅导。

　　广东省工业和信息化厅人事处处长雷勇强表示，当前，广东大力推进科技创新和产业创新，建设高技术、高成长、大体量的产业新支柱，对各类人才无比渴求，为人才发展提供广阔空间。除了省内专场，今年，广东还将在省外继续举办制造业专场招聘。(记者 许青青)

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
母亲节丨爱的陪伴
　　视频制作：王天乐 配音：高子林夕 母亲节将至，在这个致敬母爱的节日里，我们忆起她无声的守护——那些藏在三餐烟火里的关怀，凝在目送背影时的牵挂。她以岁月为梭编织我们的成长，用白发为代价换我们翱翔。…
财米油盐｜“反向代购”火了！“老外”难逃中国品牌“真香定律”
　　“这次我想买衣服、鞋子、珠宝……中国的东西物美价廉！”聊起“中国购”，来自马达加斯加的游客Ezra如数家珍。 正值第九个中国品牌日，财米油盐栏目在街采中发现，中国品牌正俘获越来越多来华外国游客的“芳心”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部