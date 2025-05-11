“百万英才汇南粤”制造业专场招聘活动(省内专场)10日在华南理工大学五山校区举行。来自广东省300多家优质制造业企业，为高校毕业生带来超6600个岗位，其中不乏百万年薪的“香饽饽”。

本次招聘活动聚焦新一代电子信息、新能源汽车、人工智能、机器人等广东制造业核心领域，共有245家优质企业参与，占比高达72%。其中有72家制造业单项冠军、50家专精特新“小巨人”、107家专精特新中小企业、16家省级技术中心。

本次招聘活动的岗位覆盖范围广，有算法工程师等高端研发岗位，也有机器人操作员等一线实操岗位。从薪酬来看，企业诚意满满，其中，提供超30万年薪的企业有30家，超130个岗位，招聘人数超750人；提供超50万年薪的企业有11家，近50个岗位，招聘人数超190人；提供百万年薪的企业有3家，8个岗位，招聘人数47人。

深圳光启尖端技术有限公司人力资源部工作人员刘芳千介绍，该公司需要复合材料、高分子、航空航天相关以及人工智能相关的算法技术类专业人才。公司提供的薪资也比较有竞争力，其中硕士应届生20至30万元年薪，博士50至70万元年薪。

深圳中科飞测科技股份有限公司制造中心经理卢继奎表示，部门急需人才，为此特地亲自到招聘现场来面试，加快招聘进度，以求在更短时间内招到优秀人才。

为进一步提升求职体验，活动现场还设置了制造业六个领域专区优质龙头企业代表宣讲室，打造“沉浸式职业发展生态圈”。每家企业设有“主宣讲室+互动舱”组合，求职者可先在主会场观看企业宣传片，了解战略布局，再进入“职业发展诊疗间”和“面试官会客室”，进行职业咨询与面试辅导。

广东省工业和信息化厅人事处处长雷勇强表示，当前，广东大力推进科技创新和产业创新，建设高技术、高成长、大体量的产业新支柱，对各类人才无比渴求，为人才发展提供广阔空间。除了省内专场，今年，广东还将在省外继续举办制造业专场招聘。(记者 许青青)

(责编：王仁宏、陈键)

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