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支持200多款App一键解绑 手机“二次号码”焕新全面升级

2025年05月11日09:00 | 来源：中国新闻网
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　　新买了电话号码，发现可以登录前任用户的App；自己原来的手机号注销后，别人又使用该号码登录了自己的App。你碰到过这些情况吗？

　　据了解，这可能是拿到了“二次号码”。手机号码资源有限，为促进资源循环利用，根据我国《电信服务规范》规定，电信运营商可在手机号码注销90日后重新启用投入市场，这部分重新启用的号码也被称为“二次号码”。

　　9日，记者从多家电信运营商获悉，在工业和信息化部指导下，目前，“二次号码焕新”服务全面升级，已支持200多款常用互联网应用实现一键解绑。覆盖微信、抖音、淘宝、美团、支付宝、京东等头部互联网应用。

　　据介绍，用户发出解绑申请后，一般在5天内，互联网企业会处理完申请，并向用户返回处理结果。同时在号码的注销、过户环节，运营商也会主动提醒用户对互联网应用进行解绑。

　　另外，记者获悉，多家运营商还启动了“主动焕新”批量解绑服务，从源头上减少“二次号码”隐患。中国移动称，对即将投放市场的回收号码，会提前批量推送给互联网应用方，在重新放号前完成解绑；中国联通表示，对准备投放市场的回收号码批量解除前任机主与互联网账号的历史绑定关系，确保重新投放的号码“干净”。

　　据了解，一些运营商的“主动焕新”批量解绑服务已支持100多款App，覆盖主流App应用。

　　值得注意的是，“二次号码焕新”服务只针对“二次号码”用户解绑开户前绑定的互联网应用，对于当前用户解绑自己注册的各类应用的需求，需要联系互联网应用方处理。(记者 吴涛)

(责编：王仁宏、陈键)
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