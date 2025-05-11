记者10日从南方电网云南电网公司获悉，云南省新能源装机于近日达到6017.7万千瓦，占全省总装机比例为38%。

云南是绿色能源资源大省，作为“西电东送”重要能源基地，依托当地绿色能源资源，为电力保供和绿色发展注入动能。

今年以来，云南省新能源并网投产持续加快，截至5月7日，新能源单日发电量峰值突破4亿千瓦时，刷新历史纪录。

据了解，2021年以来，云南电网公司累计建成新能源配套接网工程78项、配套间隔工程108项，正式上线分布式光伏可开放容量公布平台，可实时查询电网可接入容量、动态预警消纳能力等，确保新能源项目“能并尽并”“能接尽接”。 (罗婕)

(责编：王仁宏、陈键)

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