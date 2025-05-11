每年3月、4月是中国企业招聘高峰期，也是传统求职旺季。伴随产业转型升级步伐加快，今年“金三银四”显现新变化。

一方面，人工智能技术突破性发展，带动了相关人才需求。

华为、字节跳动、宇树科技、阿里巴巴等“大厂”对人工智能(AI)人才求贤若渴，发布的春招岗位需求涵盖算法工程师、AI产品经理、AIGC(生成式人工智能)内容策划等方向。

线上平台智联招聘发布的数据显示，2025年春招首周，人工智能工程师平均招聘月薪达到21319元(人民币，下同)，成为招聘市场上最具吸引力的职业之一。其中，机器人算法工程师平均招聘月薪最高，达到26231元，紧随其后的是导航算法和深度学习工程师，分别为24564元和24417元。

中国社会保障学会副会长金维刚表示，目前人工智能领域人才市场薪资水平高、就业机会多，互联网、金融、医疗、制造等行业都有巨大需求。

另一方面，在传统工业制造领域，自动化、智能化转型大潮下，高端制造人才广受欢迎。

智联招聘数据显示，一季度工业自动化等领域的机械工程师、自动化工程师岗位招聘需求同比分别增长40%、10%。智联研究院分析认为，制造业加快转型升级，正在创造更多高质量就业机会，不断激发更多技术人才需求。

新意足的同时，整体就业市场也趋向稳定。国家统计局数据显示，1至4月份，全国城镇调查失业率平均值为5.2%，比上年同期下降0.2个百分点。

但也应看到，在复杂的外部环境下，中国稳就业挑战依然不小。对于今年就业形势，中国人力资源和社会保障部副部长俞家栋表示，官方已经作了全面分析和充分预判，做好了应对各种不确定因素的准备。

春招期间，中国多地推出稳就业新举措，“求职免住宿”是其中之一。扬州青年人才驿站为就业求职大学生提供14天免费住宿；海口10家青年人才驿站可为外地求职青年提供最长5天的免费住宿；北京经开区为求职应届大学生提供“求职7日免费住宿、实习3月免费短租、就业3年优惠长租”等优惠政策……

据官方初步统计，“青年驿站”作为旨在解决青年求职就业住房需求而开展的公益服务项目，目前已覆盖全国200个城市，规模达2600余家。

近期，中国还公布了稳就业稳经济五方面若干举措，打出一整套政策“组合拳”。官方将持续挖潜扩容就业空间，加快兑现稳岗返还、担保贷款、就业补贴，延续实施降低失业和工伤保险费率。近期，667亿元的中央就业补助资金已下拨，还将出台激励政策，加大职业技能培训力度，加强就业公共服务。

俞家栋表示，中国就业政策工具箱充足，在激励企业吸纳就业、支持企业稳岗扩岗、促进劳动者提升技能和就业创业等方面都作了政策储备，将根据形势变化及时推出。 (王梦瑶)

(责编：王仁宏、陈键)

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